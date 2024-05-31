6 وسائل تجنبك التهاب المفاصل فى الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال موجات الحر، يعاني العديد من الأشخاص من التهاب المفاصل وآلامها، فى هذا التقرير نتعرف على الوقاية من التهاب المفاصل فى الجو الحار، بحسب موقع “تايمز ناو”.

تأثير الجو الحار على التهاب المفاصل

درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى الجفاف، حيث تتطلب المفاصل ترطيبًا كافيًا للحفاظ على عملها بشكل جيد، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض في السائل الزليلي، وهو مادة التشحيم الطبيعية في المفاصل، مما يؤدي إلى زيادة الاحتكاك والتصلب والألم.

غالبًا ما تؤدي موجات الحر إلى زيادة النشاط البدني أثناء ممارسة الأشخاص للأنشطة الخارجية، وفي حين أن التمارين الرياضية مفيدة لصحة المفاصل، فإن النشاط المفرط أو ممارسة الرياضة في درجات حرارة عالية دون ترطيب مناسب يمكن أن يؤدي إلى إصابات ناتجة عن الإفراط في الاستخدام وتفاقم الحالات القائمة مثل التهاب المفاصل.

الحرارة المفرطة تؤدي إلى الالتهاب

الالتهاب هو عنصر أساسي في التهاب المفاصل، وأن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تؤثر على الاستجابات الالتهابية في الجسم، يمكن للحرارة أن تزيد من الدورة الدموية في الجلد، مما قد يحول تدفق الدم من العضلات والمفاصل، وبالتالي يؤدي إلى تفاقم الالتهاب والألم.

بالنسبة للأفراد المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية، يمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري إلى حدوث نوبات بسبب الاستجابة الالتهابية المتزايدة للجسم.

الوقاية من التهاب المفاصل أثناء موجات الحر

1. حافظ على رطوبة جسمك: اشرب الكثير من الماء طوال اليوم لضمان بقاء مفاصلك مرطبة جيدًا، تجنب الكافيين لأنه قد يساهم في الجفاف.

2. تجنب ساعات الذروة الحارة: خطط لأنشطة اليوم فى الأجزاء الأكثر برودة من اليوم، مثل الصباح الباكر أو أواخر المساء وتجنب أشعة الشمس المباشرة يمكن أن يساعد في تقليل التعرض للحرارة.

3. ارتداء الملابس المناسبة: الملابس الخفيفة يمكن أن تساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم منخفضة. فكر في ارتداء قبعة واستخدام مظلة لتوفير الظل عندما تكون بالخارج.

4. خذ حمام بارد: يمكن أن يساعد ذلك في تقليل درجة حرارة الجسم وتهدئة آلام المفاصل.

5. حافظ على نظام غذائي صحي: اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المضادة للالتهابات، مثل الفواكه والخضروات وأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن يساعد في إدارة الالتهاب. تجنب الأطعمة المصنعة والسكريات التي يمكن أن تساهم في الالتهاب.

6. ممارسة الرياضة يمكن أن تكون التمارين ذات التأثير المنخفض، مثل السباحة أو ركوب الدراجات مفيدة. تجنب الأنشطة الشاقة أثناء ذروة الحرارة.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل الحاد أو آلام المفاصل المستمرة، فمن الضروري استشارة الطبيب. قد تكون الأدوية والعلاج الطبيعي ضرورية لإدارة الأعراض بشكل فعال أثناء الظروف الجوية الحارة.ارتفاع الحرارة.