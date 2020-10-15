7 أمور يريدك أن تعرفها الأشخاص المصابون بـ كورونا لفترة طويلة

الكثير من المعلومات لا زالت مجهولة عن فيروس كورونا، والتي يحاول الطب والباحثين الإجابة عنها، وبمساعدة المتعافين، يتم تحديد الأعراض المرحلية خلال المرض، والمراحل التي يمر بها مريض كوفيد 19، بداية من الأعراض مرورا بفترة المرض وصولا للشفاء وليس انتهاء بتبعات المرض، وفي هذا المقال الذي نشره موقع هافينغتون بوست وترجمه لكم موقع “صوت بيروت انترناشونال” نستعرض لكم شهادات حية من أشخاص تعافوا من كورونا ولا زالت الأعراض مستمرة معهم، وجاء في المقال …

تحدث الأشخاص الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد لـ Covid – 19- والذي يطلق عليه اسم Long Covid-عن التحديات التي واجهوها منذ الإصابة بالفيروس التاجي في وقت سابق من العام.

تمّ مشاركة شهاداتهم كجزء من دراسة جديدة ، نشرت في المجلة البريطانية (Bjgp Open)

كان الغرض من المقابلات – التي أجريت مع 24 شخصاً ما زالوا يعانون من أعراض مستمرة وطويلة الأمد لـ Covid-19-هو زيادة الوعي بـ Covid الطويل بين الأخصائيين الصحيين والأطباء(GPs). لا توجد إحصائيات دقيقة حول مدى انتشاره ، لكن تطبيق دراسة أعراض Covid يقدّر أنه يؤثر على واحد من كل 10 أشخاص مصابين بالفيروس.

وصف المشاركون مدى صعوبة تجربة الأعراض وفهمها وإدارتها. كما ناقشوا نطاق الدعم الذي طلبوه: من الأقران ، عبر الإنترنت ، باستخدام العلاجات التكميلية ، تجربة الوجبات الغذائية والمكملات الغذائية الخاصة ، وكذلك من الرعاية الصحية الرسمية.

لم يتم إدخال أي من أولئك الذين شاركوا في المقابلات إلى المستشفى خلال إصابتهم الأولية المشتبه بها أو المؤكدة بفيروس كورونا – ولم يتم اختبار نصفهم لـ Covid-19 ، حيث لم يكن الاختبار متاحا على نطاق واسع في ذلك الوقت. من أولئك الذين تم اختبارهم ، كان واحد فقط نتيجته إيجابية.

العديد من المشاركين في الدراسة كانوا من الإناث أيضاً. قال تقرير صادر عن معهد توني بلير للتغيير العالمي إن Covid الطويل يؤثر على النساء أكثر من الرجال – ومتوسط عمر أولئك الذين يعانون منه هو 45 عاماً.

وخلصت الدراسة ، التي قادتها جامعة كيل ، إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث “لفهم مسارات التعافي بشكل أفضل” وإبلاغ وتحسين رعاية المرضى. إليك ما يمكننا تعلمه من القصص التي شاركوها.

1.يؤثر Covid على الجسم بقوة

تحدثت امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً شاركت في الدراسة عن كيف اعتادت الاستمتاع بالجري وممارسة الرياضة ، لكنها بالكاد تستطيع المشي الآن. وقالت للباحثين: “أنا مرهقة فقط وأريد فقط أن أعرف لماذا أنا مرهقة للغاية”.

كانت المرأة قلقة بشكل خاص بشأن التأثير طويل الأجل على رئتيها. وقالت:” أنا مدركة جدا لرئتي لأنني لا أريد أن أضع الكثير من الضغط عليهما”. “أنا أعرف على الفور عندما تعملان أكثر من اللازم لأن الألم يعود ، خاصة في الرئة اليمنى.الأمر سيء للغاية.

“اعتدت على الاستمتاع بالجري وممارسة الرياضة وأشياء من هذا القبيل. أنا نادراً ما أذهب حتى إلى المشي الآن لأنني أعرف إذا كنت سأمشي سيراً على الأقدام إلى نهاية الشارع ، سيبدأ الوجع في رئتاي.

وصف المشاركون كيف أن المشاكل المستمرة التي عانوا منها قامت بتغييرهم. وغالبا ما يستخدمون عبارة “مقارنة مع كيف اعتدت أن أكون”. قال رجل ، 60 عاماً ، عن أعراضه العصبية: “لم أكن أشعربدوار فحسب ، بل كنت مشوشاً. كانت لي تجربة صعبة للغاية نتيجة لكوني بدأت في الخلط بين الأشياء ، واستغرق الأمر وقتاً طويلاً لحل المشكلة. أنا أحب الكلمات وأنا أستمتع بأعمال التواصل ، وشعرت أن جزءاً من حياتي قد فقد.

2.الناس يحاولون القيام بأي شيء لإدارة أعراضهم.

إن لمحة سريعة عن مجموعة دعم Covid الطويلة على فايسبوك كافية لمعرفة عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض طويلة الأجل-والعديد منهم يشتركون في النصائح والحيل حول كيفية تمكنهم من الحدّ منها.

أخبرت امرأة تبلغ من العمر 42 عاما دراسة كيلي: ” في البداية بدأت بتناول فيتامين د.كان لدي فيتامين س والزنك مشتركين ، لم أتناولهما كل يوم لكنني أخذت بعض الفيتامينات المتعددة ، لكنني كنت غير متأكدة بعض الشيء – لأنّ زوجي كان ضدّ استخدام الفيتامينات تماماً-لذلك على أي حال ، لم آخذ شيئا لفترة من الوقت ، ثم بدأت مؤخراً فيتامين د مرة أخرى ، وأنا على B12 فقط بسبب الأوجاع في قدمي.

وقالت مشاركة أخرى ، 30 عاماً ، أنها لجأت إلى الوخز بالإبر والتدليك والإبر الجافة لمحاولة تخفيف أعراضها ، والتي تأمل أن تساعدها: “ما وجدته مفيداً بالنسبة لي مع التعب هو نظام غذائي مضاد للالتهابات ولكن أيضاً مضاد للهستامين-إنه صارم للغاية ، لكنه ساعدني حقا ، لذلك في اللحظة التي بدأت فيها القيام بذلك ، لاحظت تحسناً مع الأعراض العصبية أيضاً.”

3.عدم تصديق الأطباء لك هو أمر صعب.

وصف العديد من المشاركين في الدراسة صعوبة الوصول إلى الرعاية ، ويرجع ذلك جزئياً إلى الانتقال إلى الاستشارات عن بعد أثناء الوباء ، ولكن أيضاً الشعور بأن أعراضهم لم يعترف بها أخصائيو الرعاية الصحية على أنها تستحق الرعاية. هذا شيء أخبره أولئك الذين لديهم Covid الطويل لHuffPost UK مراراً وتكراراً.

أكد جميع المشاركين على أهمية العثور على GP الصحيح: شخص يستمع إليك ويصدقك, يأخذ مخاوفكم على محمل الجد.

وقالت امرأة تبلغ من العمر 40 عاما للباحثين: “أميل إلى التحدث إلى أكثر من اختصاصي صحي(GP) في كل مرة .كان هناك طبيبة اعتقدت أنّ ما أعاني منه هو فقط قلق .. قالت: “لا يوجد شيء خاطئ في رئتيك. ما تشعرين به هو من القلق. يجب عليك معالجة القلق الخاص بك. لا يوجد شيء خاطئ معك. كيف ستقومين بتخطي الوباء إذا كنت لا تعالجين القلق لديك ؟ ’

“كان هذا مزعجاً حقا لأنني كنت أعرف أنني أعاني من ضيق في التنفس… بكيت للتو وأيضاً, لم يساعد ذلك لأنه, في تلك المرحلة, لم يكن معروفاً بعد عن الأعراض المستمرة ولم يكن زوجي داعماً بشكل كبير في ذلك الوقت… شعرت فقط بالوحدة الشديدة مع عدم وجود أحد يدعمني أو أتحدث إليه”.

4.أعراض الانتكاس صعبة.

وصف مريض يبلغ من العمر 50 عاماً محنة الانتكاس في الأعراض ، والتي يبدو أن العديد من المصابين بـ Covid الطويل يعانون منها. يمكن أن يشعروا أنهم يتحسنون ، فقط ليعاود التعب ويضربهم بقوة -أو مجموعة من الأعراض الجديدة-مرة أخرى.

“ما زلت أشعر بهذا الوزن على صدري. ثم بعد حوالي 14, 15 أيام استيقظت صباح أحد الأيام ، وكان قد اختفى,” قالت. “فكرت ،” أوه لقد انتهيت”. كان الأمر بمثابة ارتياح ، أستطيع أن أتذكر الشعور ، ، ” أوه ، أنني تمكنت من تجاوز المرض.

عندها تمالكني التعب… كان الأمر كما لو كنت قد دهست ؛ كنت أشعر ، كما لو أن الجاذبية كانت تطبق أكثر على أطرافي. ولم أتمكن من فعل أي شيء ، توقفت عن المشي تماما. واقترح الطبيب ، الراحة بعد الإصابة بالفيروس ، لذلك توقفت عن فعل أي شيء على الإطلاق.”

5.السرعة مهمة حقاً.

يستشهد العديد من مرضى Covid الطويل بالحاجة إلى عدم المبالغة في الأشياء من أجل تجنب انتكاسة الأعراض قالت مريضة تبلغ من العمر 34 عاماً إن أعراضها سيئة للغاية لدرجة أنها غير قادرة على تقشير الجزر مباشرة بعد تقشير البطاطس-فهي تحتاج إلى راحة بينهما.

لم أستطع القيام بواجبين أو ثلاثة من الأعمال المنزلية على دفعة واحدة ، ولا بد لي من القيام بعمل روتيني ، والجلوس لمدة 15 ، 20 دقيقة ثم القيام بما يلي ، مما يحبطني ، إنه مثل تقشير البطاطس ، لا أستطيع تقشير الجزر مباشرة بعد ذلك” ، قالت.

6.يمكن أن تكون مجموعات الدعم نعمة ، ولكن باعتدال.

طوال الوباء ، سعى العديد من الأشخاص الذين يعانون من أعراض الفيروس على المدى الطويل إلى العزاء والدعم عبر الإنترنت. لكن البعض شدد على أنه يمكن أن يكون مثيراً للقلق أيضاً.

قالت مريضة تبلغ من العمر 34 عاماً: “في البداية كان من المشجع للغاية أنني لم أكن بمفردي ، ولم أكن أختلق كل شيء ولم أشعر أنني الوحيدة ، ولكن كلما استمر الأمر أكثر ، أصبح الأمر مخيفاً ، لذلك أحاول تجنبه الآن ، لأنه يؤثر على صحتي العقلية .

قالت مريضة أخرى ، تبلغ من العمر 31 عاماً ، عن مجموعات دعم الإنترنت: “فيما يتعلق بمجموعات Facebook التي أنا عليها ، أعني كي أكون صادقة ، أحاول ألا أقرأ هذه المجموعات كثيرا لأنها تحبطني ، تجعلني قلقة بعض الشيء.”

7.أن يستمع إليك أحدهم هو أمر قوي جداً.

أراد العديد من أولئك الذين ما زالوا يعانون من المرض ببساطة أن يتمّ سماع أصواتهم – وأن يتم التعرف على تجربتهم.

قالت مريضة تبلغ من العمر 42 عاماً: “يجب أن أقول إنها كانت تجربة قوية حقاً في التحدث إلى اختصاصي… مجرد تجربة أن يسمعك أحد والشعور بأن شخصاً ما قد فهم عليك وكان لطيفاً حيال معاناتك ، حتى لو كنت تعلم أنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء ، أنا فقط بحاجة إلى معرفة أنني لست مجنونة وأنّ ما أعاني منه حقيقيّ

وقالت أخرى نفس الشيء عن دكتورتها”إنها تستمع أكثر إلى ما أقوله وهي أكثر استعداداً للقول ،” بالطبع ، نحن لا نعرف حقاً ما يحدث لأنه فيروس جديد.”إنها لا تحاول التظاهر بأنها تفهم ما يحدث ، وهو أمر جيد.”