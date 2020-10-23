7 خطوات بسيطة لتعزيز صحة دماغ طفلك

يتحمل الوالدين مسؤولية كبيرة في رعاية الأطفال ، منذ مرحلة الجنين إلى أن يصبح قادرا على أن يعتمد على ذاته، ومن ضمن هذه الرعاية الضرورية والتي تحتاج إلى اهتمام خاص من الأم، عملية نمو الدماغ لدى الأطفال، لأن المخ بطبيعة الحال له دور كبير في حياة الشخص ونضجه وتميزه وتفوقه واستكمال مسيرة حياته بشكل طبيعي.

الرعاية السليمة للطفل منذ أيامه الأولى مهمة وأساسية لنموه الجسماني والعقلي، فمع الولادة، يحتوي دماغ الطفل على 100 مليار خلية عصبية، وعندما يبلغ عامه الأول تنمو لديه مليارات المشابك العصبية المسؤولة عن التواصل بين خلايا الدماغ، ولذلك تعد هذه الفترة هي الأكثر أهمية في حياة الطفل وعليها يتشكل نموه العقلي ومدى تطوره.

وأوضحت مجلة ”ذا هيلث“ كيف يمكنك تعزيز نمو وصحة دماغ طفلك بأسلوبك في خطوات بسيطة:

تواصل معه

التحدث إلى طفلك ومشاركته تعبيرات الوجه يساعد في تنشيط دماغه، ودائمًا ما يوصى برد الإيماءات وتلك التعبيرات التي يفعلها طفلك لمساعدته على التواصل كلما سنحت الفرصة، وخاصة عند تناول الطعام.

عرفه بأفراد العائلة

بجانب التواصل بالكلام والإيماءات، من المهم تعليم طفلك بشأن العلاقات الاجتماعية منذ الصغر، ساعده على معرفة من هو والده وجده أو جدته وغيرهم من أفراد العائلة.

التنزه سويًا

من المهم اصطحاب طفلك معك للتنزه سويًا حتى وإن كان لا يزال عليك حمله، فذلك مهم للغاية لتعزيز نمو دماغه؛ لأنه يسمح له بمراقبة العالم الخارجي، وتكوين أفكار ومعرفة يكتسبها مما يراه من حوله.

غنِّ له

رغم شيوع هذه الخطوة، إلا أن القليل من الأشخاص يدركون مدى أهميتها، فالغناء للطفل مع إضافة حركات للجسم واليدين، يساعده على التواصل مع الأصوات والتفاعل مع الحركات، كما تعزز الأغاني تعلم الطفل للإيقاعات والقوافي وأنماط اللغة.

قصص قبل النوم

تعد هذه الطريقة رائعة لتعزيز نمو دماغ الطفل، ويُنصح باستخدام القصص المصورة وكتب الشخصيات الكرتونية وما شابه، فعندما ينام الطفل ليلًا، تترسخ القصص والصور في الدماغ، مما يسهم في تعزيز نموه العقلي.

لعبة ”بيكا بو“

تعزز لعبة ”بيكا بو“ الشهيرة أو الإخفاء لدى الطفل فكرة وجود شيء حتى لو لم يتمكن من رؤيته، ويوضح الخبراء أن العمر المثالي لبدء هذه اللعبة هو 9 أشهر تقريبًا.

ادعمه

يمكن للطفل أن يشعر بالتوتر، وحمله واحتضانه بين الحين والآخر أمر مهم بالنسبة إليه، فهو بحاجة ليعلم أنك موجود لتهدئته ومساعدته عندما يشعر بالتوتر.