يعتبر توقف القلب المفاجئ (SCA) حالة مهددة للحياة ويمكن أن تحدث دون سابق إنذار.

فعلى عكس النوبة القلبية، التي تنطوي على انسداد في الأوعية الدموية التي تغذي القلب، قد يتوقف القلب بصورة مفاجئة عندما يحدث خلل في النظام الكهربائي له، ما يؤدي إلى توقفه فجأة عن النبض.

ويمكن أن يكون التعرف على علامات التحذير من توقف القلب المفاجئ أمرًا بالغ الأهمية في إنقاذ الأرواح، وفق ما ذكر موقع “onlymyhealth” الطبي المتخصص، الذي عدد 7 علامات تحذيرية تسبق توقف القلب المفاجئ وفيما يلي بعض المؤشرات الرئيسية التي يجب أن تكون على دراية بها:

1. فقدان الاستجابة

واحدة من أبرز علامات توقف القلب المفاجئ هو الفقدان المفاجئ للوعي والاستجابة. فإذا انهار شخص ما فجأة ولم يستجب عندما تحاول إيقاظه فقد يكون ذلك علامة على توقف القلب المفاجئ.

2. غياب التنفس الطبيعي

فغالبًا ما يتوقف التنفس الطبيعي أو يصبح غير منتظم.

تحقق من علامات التنفس مثل ارتفاع الصدر وهبوطه. وإذا لم يكن هناك تنفس أو لهاث فقد يشير ذلك إلى توقف التنفس المفاجئ.

3. انزعاج غير عادي في الصدر

قد يعاني بعض الأفراد من ألم في الصدر أو انزعاج قبل حدوث السكتة القلبية المفاجئة. يمكن أن يختلف هذا الألم عن ألم الصدر المعتاد المرتبط بنوبة قلبية.

قد يكون هناك شعور بالضغط أو الانضغاط أو الامتلاء أو الألم الحاد.

4. الإغماء أو الدوار

قبل توقف القلب المفاجئ، قد يشعر بعض الأشخاص بالدوار أو حتى الإغماء. يمكن أن تحدث هذه النوبات فجأة ودون سابق إنذار.

5. سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها

يمكن أن يسبق الخفقان أو تسارع ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب توقف القلب المفاجئ. فإذا عانى شخص ما من هذه الأعراض إلى جانب علامات تحذيرية أخرى، فهذا مدعاة للقلق.

6. التعب والضعف

يمكن أن يكون التعب الشديد أو الضعف أو الشعور بالهلاك الوشيك علامات مبكرة على توقف القلب المفاجئ في بعض الحالات.

7. الغثيان أو القيء

قد يعاني بعض الأفراد من الغثيان أو القيء قبل حدوث توقف القلب المفاجئ، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى.

تذكر أن الوقت جوهري عند التعامل مع SCA. وإن الاستعداد ومعرفة علامات التحذير واتخاذ إجراءات سريعة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في إنقاذ الأرواح.

من الأفضل دائمًا أن تتصرف بسرعة وأن يتم تقييم الشخص من قبل المتخصصين الطبيين، حتى لو لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الأعراض مرتبطة بـ SCA.