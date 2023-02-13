7 علامات تدل على أنك تعاني من الجفاف

البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية للشعور بالراحة والعمل في أفضل حالاتك. بالنظر إلى أن الجسم يتكون من 60 % من الماء في المتوسط ​​(على الرغم من أن هذه الكمية تختلف من شخص لآخر) ومن الأشياء الرائعة التي يقوم بها الماء داخل جسمك، إزالة النفايات والسموم، وتنظيم درجة حرارة الجسم، وتزليق المفاصل، وتحسين صحة الخلايا والأنسجة والأعضاء، وتشمل المهام الأخرى المساعدة في إنتاج اللعاب، والهضم السليم، وإيصال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وفقا لما نشره موقع realsimple.

وعلى مدار اليوم، نستخدم الماء بشكل طبيعي ونفقده – نتعرق ونتبول ونزفر – ولا يمكننا في الواقع إنتاج المزيد منه بأنفسنا. لذلك، نعتمد على مصادر خارجية لتجديد الموارد بشكل صحيح عندما تفقد كمية من الماء أكثر مما تتناوله، فأنت تعتبر مصابًا بالجفاف لكنك على الأرجح لا تتعقب ما إذا كنت تعاني من الجفاف عن طريق مراقبة كمية المياه التي تتناولها والمخرجات – من المرجح أن تنتظر حتى تشعر بالعطش، ولكن ها هي السبب: “إذا كنت عطشانًا، فأنت بالفعل تعاني من الجفاف بشكل معتدل” ، كما يقول الدكتور هنري.

في حين أن العطش هو أكثر علامات الجفاف شيوعًا – ويجب أن تستمع إليه تمامًا – فهناك العديد من الطرق الأخرى الأقل وضوحًا لمعرفة ما إذا كنت محرومًا من الماء، بما في ذلك بعض المؤشرات العقلية والعاطفية التي قد تفاجئك.

العلامات العقلية والجسدية للجفاف

1 – رائحة الفم الكريهة

لرائحة الفم الكريهة أسباب عديدة، بما في ذلك الجفاف لأن اللعاب له خصائص مضادة للبكتيريا، وخلق اللعاب يتطلب الماء عندما تكون مصابًا بالجفاف، ينخفض ​​إنتاج اللعاب لأن جسمك يجب أن يقوم ببعض عمليات فرز السوائل وتحويل السوائل إلى المواقع ذات الأولوية الأعلى.

2 – تشعر بالجوع.

يقول الخبراء إن هناك أوقاتًا تشعر فيها بالجوع أو تلاحظ الرغبة الشديدة ( غالبًا في تناول الأطعمة المالحة ) لأنك تشعر بالعطش حقًا، ومن المهم أن تولي اهتمامًا وثيقًا لجسمك وأن تتعلم الفرق – ليس لأنه لا يجب أن تأكل، ولكن لأن جسمك يحاول إخبارك أنه يحتاج إلى الماء.

3 – رأسك ينبض

لا يوجد تفسير محدد لسبب حدوث الصداع مع الجفاف، لكن الخبراء لديهم بعض التفسير و يقول الخبراء “تتضمن نظرية العمل مستقبلات الألم في الدماغ المرتبطة بالسحايا (طبقات الغشاء التي تحمي الدماغ والحبل الشوكي)”. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى خروج السوائل من الدماغ ، مما يضغط على السحايا ويحفز مستقبلات الألم نتيجة لذلك. و هذا الصداع هو دليل محتمل على أنك مررت طويلاً بدون ماء.

4 – مشاكل في التركيز

يقول الخبراء انه “يمكن أن يؤدي الجفاف إلى نقص القدرة على التركيز، مما يتسبب في تحديات قصيرة المدى في أداء المهام المتعلقة بالمهارات الحركية والبصرية”، حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يسبب مشاكل في الإدراك، ولهذا السبب توصي بضبط منبهات على مدار اليوم لتذكيرك بالشرب.

5 – الإمساك

هو الأسوأ و قد يكون الجفاف أحد أسباب الإمساك، يقول الخبراء إن الماء يساعد على الهضم، وفي النهاية، هو أحد أكثر المفاتيح فائدة للحفاظ على حركة الأشياء وانتظامها.

6 – الغضب

في حين أن قلة النوم هي المسؤولة إلى حد كبير عن الحالة المزاجية السلبية – ونعلم جميعًا أن الشعور “بالجوع” شيء بالتأكيد – ويمكن للجفاف أيضًا أن يلعب دورًا في إفساد حالتك الذهنية، هل تشعر بالغرابة، أو نفاد الصبر، أو بالانزعاج؟ يقول الخبراء “يمكن أن يسبب الجفاف تأثيرات عصبية تؤدي إلى التهيج”.

لذلك في المرة القادمة التي تصطدم فيها بشريكك أو الأطفال ، قد يكون الأمر أقل تأثيرًا على سلوكهم وأكثر ارتباطًا بحاجتك إلى الماء.

7 – تبدو بشرتك أقل مرونة

في حين أن الجلد الجاف ليس بالضرورة علامة مباشرة على مستويات الترطيب، فإن مرونة الجلد هي المؤشر الرئيسى وللاختبار ، استخدم إصبعين للضغط على جلدك أعلى يدك أو أسفل ذراعك أو بطنك. إذا كنت مرطبًا ، يجب أن يختبئ ويتحرر ، ويعود إلى مكانه على الفور. عندما تعاني من الجفاف ، من ناحية أخرى ، تفقد بشرتك بعض تلك المرونة التي تحتاجها للعودة على الفور.