7 علامات تشير إلى وجود تسرب في القناة الهضمية

ربما سمعت أن أمعائك بما في ذلك القولون، هي في الواقع جزء مهم من جهاز المناعة، وعندما تضعف هذه المنطقة وتتحلل، يمكن أن تسبب “متلازمة الأمعاء المتسربة”، ومجموعة من الأعراض غير المريحة ومشاكل صحية خطيرة محتملة.

وعندما تصبح القناة الهضمية متسربة، تنكسر بطانة القناة الهضمية نفسها، مما يخلق فجوات أو ثقوبًا، وعندما يحدث هذا، يمكن لجزيئات الطعام غير المهضومة، والكائنات الحية الدقيقة التي قد تكون ضارة، والسموم التي يتم التخلص منها عادة من خلال البراز أن تدخل إلى مجرى الدم، مسببة مجموعة من الأعراض.

ووفقا لما ذكره موقع «Eat This، Not That»، هذه هي العلامات التي تشير إلى وجود تسرب في القناة الهضمية وتشمل:

1-عدم انتظام البراز، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك.

2-التشنج في البطن.

3-انتفاخ أو عسر هضم.

4-الحساسيات الغذائية.

5-آلام الجسم .

6-غيرات في المزاج.

7-إعياء.

وإذا لم يتم علاج الأمعاء المتسربة، فقد تصبح شديدة في بعض الحالات، وقد تصبح بطانة الأمعاء التالفة في الجسم أقل قدرة على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، مما يؤدي إلى سوء التغذية.

وقال الخبراء إن هذا يمكن أن يسبب ضبابًا في الدماغ، والتعب ، ومشاكل في الجلد والعين ، وضعف العظام ، وتغيرات في المزاج، ويمكن أن تسبب الأمعاء المتسربة التهابًا في جميع أنحاء الجسم وقد ارتبطت بأمراض المناعة الذاتية ، مثل مرض الغدة الدرقية.

وأضاف الخبراء أن أفضل الطرق لتجنب تسرب الأمعاء والحفاظ على قوة القولون تشمل اتباع نظام غذائي يركز على الفواكه والخضروات والألياف، مع تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والأطعمة المصنعة بشكل كبير والاستخدام المزمن للأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين والإفراط في تناول الطعام، واستخدام الكحول أو المضادات الحيوية.

وأشار الخبراء الى أن نظام Low FODMAP، الغذائي هو نموذج لنظام غذائي جيد للأمعاء، وقد يساعد اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة مثل الفراولة ، والتوت ، والتوت ، والسبانخ ، واللفت ، والشاي الأخضر ، وحتى الشوكولاتة الداكنة ، في منع أو تقليل اختلالات الأمعاء، وقد تكون البروبيوتيك مفيدة أيضًا في إعادة بناء ميكروبيوم الأمعاء الصحي.