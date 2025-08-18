7 فوائد صحية لتناول مشروب الكركدية.. إليكم ما هي!

الكركدية، معروف على نطاق واسع بخصائصه الغنية بمضادات الأكسدة وفوائده الصحية المحتملة، من المساعدة في فقدان الوزن وتعزيز صحة القلب ودعم وظائف الكبد، وحتى الوقاية من السرطان، ويمكن الاستمتاع به ساخنًا أو باردًا، وهناك 7 فوائد رئيسية للكركدية يقدمها تقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

فيما يلى.. 7 فوائد صحية تناول مشروب الكركديه

غني بمضادات الأكسدة

الكركديه غني بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تُحيد الجذور الحرة الضارة في الجسم، حيث يمكن للجذور الحرة أن تُسبب تلف الخلايا وتسبب الالتهابات، وتُسهم في الإصابة بالأمراض المزمنة، حيث وفقًا لدراسة نُشرت في PubMed، أفاد مرضى متلازمة مارفان أن مستخلص الكركديه يُحسن مستويات مضادات الأكسدة في الدم.

وأظهرت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات أيضًا الحماية ضد تلف الخلايا، كما أظهرت الدراسات التي أجريت على البشر والحيوانات أن مستخلص الكركديه يزيد من مستويات مضادات الأكسدة ويقلل من الإجهاد التأكسدي.

قد يخفض ضغط الدم

من أشهر فوائد الكركديه قدرته على خفض ضغط الدم المرتفع، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، وقد أظهرت الدراسات أن مشروب الكركدية قد يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ووجدت دراسة أجريت على 46 مشاركًا أن تناول الكركدية لمدة شهر واحد أدى إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم مقارنةً بالدواء الوهمي، ووفقًا للدراسة المنشورة في PubMed ، فإن الفوائد الصحية لتناول الكركديه قد تساعد في الوقاية من مشكلات القلب المختلفة والتحكم في ضغط الدم، ولكن يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم استشارة الطبيب قبل تناول الكركديه لتجنب التفاعلات.

يدعم مستويات الدهون الصحية في الدم

قد يُحسن الكركديه أيضًا مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، وهي ضرورية لصحة القلب، ولدى مرضى السكري، زاد مشروب الكركديه من مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض مستوى الكوليسترول السيئ (LDL) والدهون الثلاثية، وقد أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الأشخاص المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي نتائج مماثلة، على الرغم من أن الأبحاث على الأشخاص محدودة، مع وجود أدلة متضاربة، لذلك هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات واسعة النطاق.

يعزز صحة الكبد

يؤدي الكبد وظائف أساسية، بما في ذلك استقلاب الدهون، وتخليق البروتينات، وإزالة السموم، وقد يدعم الكركديه وظائف الكبد من خلال تقليل تراكم الدهون في الكبد (التدهن الكبدي) لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، وحماية خلايا الكبد من التلف في الدراسات على الحيوانات، وكذلك تحسين علامات مرض الكبد الدهني في نماذج الحيوانات التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي الدهون، وفقاً لدراسات مختلفة، فإن مشروب الكركديه يشارك في دعم وظائف الكبد.

قد يساعد على إنقاص الوزن

قد يساعد مشروب الكركديه في إنقاص الوزن وتقليل الدهون، وأشارت الدراسات التي أجريت على المشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن والذين تناولوا مستخلص الكركديه إلى انخفاض في وزن ودهون ومؤشر كتلة الجسم، ونسبة الخصر إلى الورك، تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الكركديه قد يقلل من تراكم الدهون ويُثبت الشهية.

خصائص محتملة مضادة للسرطان

يحتوي الكركديه على نسبة عالية من البوليفينول، وهي مركبات معروفة بنشاطها المضاد للسرطان، وتُظهر دراسات أنبوب الاختبار أن مستخلص الكركديه قادر على تثبيط نمو وانتشار الخلايا السرطانية، بما في ذلك سرطانات الثدي والبروستات والفم والجلد، وتشمل هذه الدراسات مستخلصات مركزة، وليس مشروب الكركديه، لذلك لا تزال آثاره على البشر غير مؤكدة.

قد يقلل من نمو البكتيريا

قد يساعد الكركديه في مكافحة البكتيريا الضارة، وتظهر الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار أن مستخلص الكركديه يثبط سلالات مثل الإشريكية القولونية، وغيرها من البكتيريا المرتبطة بالعدوى مثل الالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية، وأظهرت المستخلصات نشاطًا يضاهي نشاط بعض المضادات الحيوية في الدراسات المعملية.