7 نصائح لعلاج الأرق وقلة النوم

يعتقد البعض أن علاج قلة النوم أمر صعب، لكن الأمر غير صحيح فمن خلال معرفة الأسباب واتخاذ بعض التدابير الوقائية مثل عدم الإكثار من الكافيين والمنبهات يمكن علاج الارق وعدم النوم ومن هذه الطرق:

– تحديد روتين يومي للمساعدة على النوم: مثل الذهاب للنوم في ساعة محددة يومياً مع الاستيقاظ الباكر وألا تتجاوز مدة القيلولة إن وجدت مدة ساعة، وأن تكون قبل الثالثة ظهراً وليس بعدها.

-تهيئة جو هادئ ومساعد على النوم: مثل قراءة كتاب أو الاستحمام قبل النوم، مع الامتناع عن مشاهدة التلفاز أو استخدام الأجهزة الالكترونية عند الخلود إلى الفراش.

-تناول العشاء قبل النوم بعدة ساعات: والاكتفاء بشرب كوب من الحليب أو اللبن لو رغبت بتناول شيء ما بعد ذلك.

-تخصيص غرفة النوم من أجل النوم فقط: وليس لمشاهدة التلفاز أو استخدام الجوال أو إنجاز بعض الأعمال على حاسوبك الشخصي.

-الابتعاد عن الجهد البدني قبل النوم: كذلك التوتر والقلق وما يسببهما مثل النقاشات الحادة.

-الابتعاد عن الأفكار والتوقعات السلبية المسبقة: مثل لن أستطيع النوم فوراً، أو لن أنام بشكل متواصل وغيرها.

-لا تتناول الحبوب المنومة دون استشارة الطبيب: للتأكد من كونها مناسبة لجسمك ولا تتعارض مع العلاجات التي تتناولها في حال كنت تتناول أي أدوية أو مكملات.

يمكنك مراجعة الطبيب لوصف علاج مناسب لك في حال اتبعت الاحتياطات السابقة ولم تستفد منها، كما أن علاج ارق النوم بسبب انقطاع النفس الإنسدادي النومي يحددها الطبيب المختص إما بوصف أحد الأدوية أو اللجوء إلى استخدام جهاز يساعد في الحفاظ على مجرى التنفس مفتوحاً خلال النوم وذلك وفق حالة المريض.