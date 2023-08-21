8 فوائد صحية مذهلة للكوسا

يطلق على الكوسا بأنها غذاء القلب، وهذا الأمر كناية عن أهميتها كنوع من أنواع الخضراوات التي لا غنى عنها، كما أنه من المعروف أن تناولك للكوسا يقلل فرص إصابتك بالأمراض، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناولك للكوسا وفقًا لموقع “healthline”، ومنها:

1 – تحتوي الكوسا على فيتامين “سي” الذي يعتبر من أهم الفيتامينات لتقوية المناعة، وأيضًا للحصول على بشرة نضرة، كما أنه يساهم في تكوين مادة الكولاجين التي تمد البشرة بالنضارة والحيوية، كما أن هذا الفيتامين يعمل على تقوية المناعة والحد من الإصابة بأمراضها.

2 – تناول “الكوسا” يساعد في تسكين الألم الجسم، ويساعد في تقوية المفاصل والحد من الإصابة بالكسور في العظام لأنها تحتوي علي نسبة من الكالسيوم.

3 – يساعد تناولك لها في الحد من الإصابة بالالتهابات المصاحبة للمسالك البولية والمثانة.

4 -تقوية مناعة الجسم وتجنب الإصابة بالسرطان وذلك يرجع إلى احتوائها علي بعض المواد المؤكسدة التي من دورها هذا الأمر.

5 – تساعد في تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والحد من التعرض لإرتفاع نسبته.

6 – تحد من الإصابة بأمراض القلب.

7 – تساعد في تنشيط جميع خلايا الجسم.

8 – تساعد في تنشيط الذاكرة.