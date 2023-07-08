8 فوائد "مذهلة" للطماطم لم تكن تعرفها من قبل!

بعد قراءتك لهذه النصائح الطبية قد ترغب في مقايضة تفاحتك يوميًا مقابل حبة من الطماطم. حيث وجدت الأبحاث أن الطماطم تتميز بفوائد صحية وفيرة.

ووفقاً لموقع “everydayhealth”، إليكم ثمانية أسباب لإضافة المزيد من الطماطم إلى نظامك الغذائي:

1- تساعد الطماطم على مضاعفة الحماية من أشعة الشمس

تعد الطماطم وفيرة في الليكوبين كاروتينويد، وهو صبغة قابلة للذوبان في الدهون تعطي الفواكه الحمراء لونها، وذلك وفقًا لموقع MedlinePlus، حيث تم العثور على أن الليكوبين يساعد في الوقاية ضد الإجهاد التأكسدي، بما في ذلك أضرار الأشعة فوق البنفسجية من الشمس، وأظهرت بعض الأبحاث السابقة أنها يمكن أن تعمل كواقي شمسي داخلي عن طريق منع حروق الشمس، وربما سرطان الجلد. ومع ذلك، لا يزال البحث جاريًا.

2- اتباع نظام غذائي غني بالطماطم يقلل من مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

يقول جينيفر كريستمان، مديرة التغذية السريرية، إن اللايكوبين الموجود في الطماطم (الموجود بكثرة في قشرتها) قد يحمي من أكثر من مجرد سرطانات الجلد. حيث وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من الطماطم يميلون إلى انخفاض معدلات الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والرئة، ربما لأن اللايكوبين في الطماطم يثبط نمو الخلايا السرطانية ويعدل وظائف المناعة.

تقول كريستمان: “يعمل اللايكوبين، جنبًا إلى جنب مع مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في الطماطم، بشكل تآزري لحماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة”. إن الجذور الحرة هي مركبات ارتبطت بالأمراض والشيخوخة، وبهذه الطريقة، قد تلعب الطماطم دورًا مهمًا في الوقاية من الأمراض.

إن مفتاح تعظيم الفوائد الوقائية للليكوبين هو تناول الطماطم مع الدهون الصحية، حيث تتطلب الكاروتينات أن يمتص الجسم الدهون بشكل صحيح، وذلك وفقًا لبحث نُشر في مارس 2021 بخصوص مضادات الأكسدة. تقول كريستمان: “جرب الطماطم مع الأفوكادو أو زيت الزيتون، على سبيل المثال، في صلصة أو سلطة، لجني الفائدة الكاملة”.

3- قد تحافظ الطماطم على صحة عينيك

إلى جانب اللايكوبين، تحتوي الطماطم على كاروتينات اللوتين وزياكسانثين، والتي وُجدت أنها تساعد في الحفاظ على صحة العين والوقاية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين. حيث أن فيتامين أ الموجود في الطماطم هو عنصر غذائي رئيسي آخر لصحة العين، وقد يقلل أيضًا من خطر الضمور البقعي، وكذلك يساعد في الوقاية من العمى الليلي.

4- يساعد الماء في الطماطم على إبقائك رطبًا

تحتوي الطماطم على حوالي 94% من المياه، مما يجعلها فائقة الترطيب، كما تقول راشيل جونز، رئيس قسم التغذية في شركة GNC. كما أنها تحتوي على البوتاسيوم (292 ملليغرام لكل حبة طماطم متوسطة)، وهو إلكتروليت يدعم الترطيب المناسب عن طريق المساعدة في الحفاظ على حجم السائل داخل الخلايا ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH).

5- تحتوي الطماطم على فيتامين C المضاد للأكسدة

إن كوب واحد من الطماطم المقطعة يوفر حوالي 27% من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين C، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، وهو مضاد للأكسدة يدعم وظيفة المناعة وإنتاج الكولاجين، ويقلل الالتهاب، ويساعد على الحماية من أضرار الجذور الحرة المسببة للأمراض والشيخوخة، وذلك وفقُا المعاهد الوطنية للصحة.

تقول كريستمان: “يعزز فيتامين C أيضًا امتصاص الحديد، لذلك من خلال إقران الطماطم بالبروتينات الخالية من الدهون الغنية بالحديد مثل الفول والعدس والتوفو والدجاج منزوع الجلد والديك الرومي والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور، فإنك ستحسن العناصر الغذائية التي تحصل عليها”.

6- الطماطم تفعل العجائب للأمعاء

قد يساعد اتباع نظام غذائي غني بالطماطم في تنويع ميكروبيوم الأمعاء، والذي يمكن أن يحافظ على الهضم المتوازن ونظام المناعة الأمثل، وفقًا لمراجعة نُشرت في مجلة Biology في فبراير 2022. على الرغم من أن البحث في هذا المجال لا يزال في مراحله المبكرة، إلا أن التجارب على الفئران وجدت أن المكملات الغذائية بمسحوق الطماطم زادت بشكل كبير من تنوع وثراء ميكروبيوتا أمعاء القوارض، وقللت الاستجابة الالتهابية، مما يشير إلى أن الطماطم تظهر إمكانية علاج مرض التهاب الأمعاء.

وقد تم ربط الميكروبيوم الصحي والمتنوع بعدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين المناعة والوقاية من أمراض مثل السرطان وأمراض الكبد الالتهابية عن طريق التوسط في تراكم البكتيريا الضارة.

7- مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم مفيدة للقلب

ارتبط الاستهلاك المرتفع للطماطم بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة من أمراض القلب التاجية، وذلك وفقًا لبحث نُشر في Frontiers in Nutrition في مارس 2022. حيث إن أحد الأسباب المحتملة أنه تم ربط مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى في الطماطم – وتحديداً الليكوبين – مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. وقد تلعب صلصة الطماطم المخصب بزيت الزيتون دورُا في خفض نسبة الكوليسترول في الدم والمؤشرات الحيوية للالتهابات وذلك وفقًا لدراسة سابقة.

8- يمكن أن تساعد الطماطم في الحفاظ على وزن صحي

مع وجود حوالي 20 سعرة حرارية فقط في الطماطم متوسطة الحجم، تعتبر الطازجة منها طعامًا منخفضة السعرات الحرارية، وقد تساعدك الألياف ومحتواها العالي من الماء على الشعور بالشبع لفترة أطول والحفاظ على وزن صحي، كما يقول جونز. إضافة إلى ذلك، إن الطماطم المعلبة لها خصائص مماثلة، بشرط أن تكون قد تمت معالجتها بدون إضافة السكر والصوديوم.

وجدت إحدى الدراسات السابقة الصغيرة أن تناول مكملات عصير الطماطم يقلل بشكل كبير من وزن الجسم، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لدعم هذه النتائج. بغض النظر، يمكن أن يكون دمج الطماطم في نظامك الغذائي جزءًا من نظام غذائي متوازن، كما تقول كريستمان، الذي يوصي بالقاعدة العامة لملء نصف طبقك بالخضروات غير النشوية أو الفواكه مثل الطماطم.