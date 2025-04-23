يعاني الكثير من الناس من صعوبة فقدان الوزن بسبب مفاهيم خاطئة شائعة، وقد تؤدي هذه الخرافات إلى توقعات غير واقعية، وعادات سيئة، وإحباط، لذلك فإن فهم حقيقة هذه الخرافات أساسي لبناء روتين ناجح ومستدام لفقدان الوزن، وهو ما يوضحه تقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

فيما يلى.. 9 خرافات شائعة تدمر خطة إنقاص الوزن:

تخطي الوجبات يساعد على إنقاص الوزن

يؤدي تخطي الوجبات إلى إبطاء عملية الأيض لديك، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقًا، كما أنه يخل بمستويات السكر في الدم، ويُجبر الجسم على تخزين الدهون، مما يُعيق فقدان الوزن المُستدام على المدى الطويل.

التخلص من الكربوهيدرات

إن التخلص من الكربوهيدرات يحرم الجسم من الطاقة تمامًا، حيث تُوفر الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات العناصر الغذائية الأساسية والألياف التي تدعم عملية الأيض والشعور بالشبع، فالتوازن، وليس التخلص من الكربوهيدرات تمامًا، هو الأساس.

يجب عليك ممارسة الرياضة بشكل مكثف يوميًا

الإفراط في ممارسة الرياضة قد يؤدي إلى التعب والإصابة، ويعتمد فقدان الوزن على المواظبة لا على الشدة، فالراحة والتعافي ضروريان لإصلاح العضلات، وتحسين عملية الأيض، وتحسين اللياقة البدنية على المدى الطويل.

الأطعمة الخالية من الدهون هي الأفضل دائمًا

قلة الدهون لا تعني بالضرورة أنها صحية، غالبًا ما تحتوي هذه الأطعمة على سكريات مضافة أو مواد كيميائية لتحسين النكهة، فالدهون الصحية من المكسرات والبذور والأفوكادو ضرورية لتوازن الهرمونات والشعور بالشبع.

شرب الماء يسبب زيادة الوزن

الماء خالٍ من السعرات الحرارية، ويدعم عملية الأيض والهضم وإزالة السموم والحفاظ على رطوبة الجسم ويمنع الإفراط في تناول الطعام والانتفاخ، وشرب الماء قبل الوجبات يُقلل من استهلاك السعرات الحرارية بشكل طبيعي.

المكملات الغذائية وحدها يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن

قد تُساعد المكملات الغذائية في إنقاص الوزن ولكن ليس وحدها، فلا تغنى هذه المكملات عن اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي، فالاعتماد عليها وحدها غالبًا ما يُسبب خيبة أمل، ولا يُعالج الأسباب الجذرية لزيادة الوزن.

يجب عليك التوقف عن تناول السكر تمامًا

إن التوقف التام عن تناول السكر أمر غير واقعي، وقد يؤدي إلى الإفراط في تناوله فيما بعد، فلا بأس من تناول السكر بين الحين والآخر باعتدال، ينبغي أن يكون التركيز على تقليل تناول السكر المُصنع، وليس التوقف عنه تمامًا.

جميع السعرات الحرارية متساوية

هذا ليس صحيح، فعلى سبيل المثال فإن 100 سعرة حرارية من المشروبات الغازية و100 سعرة حرارية من الخضراوات تؤثر على جسمك بشكل مختلف، فالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية تدعم عملية الأيض والشعور بالشبع، بينما السعرات الحرارية الفارغة قد تسبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام وارتفاعًا حادًا في مستويات سكر الدم.

إن فقدان الوزن يعتمد كليًا على قوة الإرادة

لا يعتمد إنقاص الوزن على قوة الإرادة وحدها بل يتطلب عادات معينة يجب الالتزام بها بجانب تأثره بهرمونات الجسم وغيرها، فالأمر لا يقتصر على الانضباط فحسب، فالتغييرات المستدامة ونمط الحياة الداعم أهم من مجرد فرض إرادتك على روتين مقيد.