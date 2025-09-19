9 علامات تشير إلى عدم حصولك على قدر كافٍ من النوم

النوم ليس حالةً خاملة (كما يعتقد الكثيرون)، بل هو الوقت الذى يجرى فيه جسمك إصلاحات وإعادة ضبطٍ أساسية، ومع ذلك، يعزى الكثير منا قلة النوم إلى ساعات العمل الطويلة، أو التوتر، أو حتى الاختلاط الاجتماعى فى وقتٍ متأخر من الليل، دون أن نُدرك أن ذلك يُؤثر سلبًا على صحتنا تدريجيًا.

فإلى جانب علامات التحذير الواضحة كالنعاس أثناء النهار والتثاؤب المتكرر، إليك علامات مفاجئة وفقا لتقرير موقع news 10، قد تشير إلى أنك لا تحصل على النوم الجيد الذى يحتاجه جسمك بشدة.

علامات تشير إلى أنك لا تحصل على نوم جيد:

1. الصداع الصباحى المتكرر

قلة النوم تعيق مستويات الأكسجين وتدفق الدم إلى الدماغ، مما يؤدى غالبًا إلى صداع صباحى، إذا كنت تستيقظ بصداع خفيف أو نابض باستمرار، فقد يكون ضعف جودة النوم هو السبب.

2. ضعف التركيز وفقدان الذاكرة

تسلط دراسة أخرى الضوء على أهمية النوم لتقوية الذاكرة، إذا واجهتَ فجأةً صعوبةً فى تذكّر حقائق بسيطة أو التركيز فى العمل، فقد يكون نومك متقطّعًا أو غير كافٍ.

3. زيادة الرغبة فى تناول الوجبات السريعة

تُظهر دراسات نشرتها المعاهد الوطنية للصحة أن قلة النوم ترفع مستويات هرمون الجريلين، هرمون الجوع، وتقلل من هرمون اللبتين، الذى يُشير إلى الشبع، يثير هذا الخلل الرغبة الشديدة فى تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والسكريات.

4. تقلبات المزاج والانفعال

يمكن أن يؤثر قلة النوم على مناطق معالجة العواطف فى الدماغ، مما قد يؤدى إلى زيادة الانفعال والقلق وتقلبات المزاج.

5. تدهور صحة الجلد

يمكن أن يؤدى قلة النوم إلى تسريع عملية الشيخوخة وتقليل ترطيب البشرة، مما يساهم فى ظهور البهتان وحب الشباب وحتى التجاعيد المبكرة.

6. صعوبة التعامل مع التوتر

تشرح كلية الطب بجامعة هارفارد أن قلة النوم تضعف القشرة الجبهية، مما يُضعف قدرتك على إدارة التوتر بفعالية. قد يُشير الشعور بالإرهاق من متاعب بسيطة إلى سوء جودة النوم.

7. انخفاض الطاقة على الرغم من النوم الكافى

وفقًا لدراسة فى مجلة Sleep Health، يقضى بعض الأشخاص عددًا كافيًا من الساعات فى السرير لكنهم يعانون من انخفاض الطاقة بسبب سوء جودة النوم، والذى يتميز بمراحل نوم مجزأة أو نوم عميق غير كافٍ.

8. ضعف الاستجابة المناعية

تُظهر أبحاث مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن قلة النوم تُضعف وظيفة المناعة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وغيرها من الأمراض، إذا كنت تُصاب بالمرض بشكل متكرر، فقد يكون سبب ذلك نومك.

9. مشاكل فى الجهاز الهضمى مثل الإمساك أو الانتفاخ

يؤدى قلة النوم إلى تعطيل ميكروبات الأمعاء وتنظيم الهرمونات الهضمية، مما يؤدى إلى الانتفاخ أو الإمساك أو عسر الهضم.