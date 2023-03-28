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"آبل" تُصدر تحديثًا بشأن التوقيت في لبنان.. وهذا ما عليكم فعله!

منذ 13 دقيقة
هاتف من آبل

هاتف من آبل

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أصدرت شركة “آبل” تحديثًا يتعلّق بالتوقيت على هواتفها، وذلك بعد قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي، لذا يجب عدم الموافقة على إشعار تحديد التوقيت القديم من “آبل”، وذلك بعد عدول ميقاتي عن قراره القديم، على أن تعود الشركة بدورها عن هذا التحديث.

يشار إلى أنّ جدلًا واسعًا أثير في لبنان، على خلفيّة قرار ميقاتي تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية شهر رمضان المبارك، إلّا أنّه عاد وتراجع عن هذا القرار بعد جلسة لمجلس الوزراء أمس الأربعاء، بعد موجة من الاعتراضات طالبته بالعدول عنه. وبالتالي سيتعمد لبنان مجددًا التوقيت الصيفي بدءًا من ليل الأربعاء الخميس، 29 – 30 آذار الجاري.

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