الجمعة 5 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 20 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

آخرها روسيا.. من هي الدول التي نصحت رعاياها بعدم السفر إلى لبنان؟

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2023 8:02 مساءً
العلم اللبناني

العلم اللبناني

A A A
طباعة المقال

أصدرت دول عربيّة وغربيّة عدة، توصيات إلى رعاياها، بضرورة مغادرة لبنان بشكل عاجل، وعدم السفر إليه في الوقت الراهن، وكانت أبرز تلك الدول الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا والسعودية، وسلطنة عمان والكويت والبحرين.

من جهتها، نصحت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني (الجمعة 20-10-2023) المواطنين بعدم السفر إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية أو لبنان أو الأردن.

وأضافت الوزارة في بيان “نواصل العمل عن كثب مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمان خروج المواطنين الروس الذين طلبوا المساعدة في إجلائهم من قطاع غزة”.

وكذلك حثت الحكومة البلجيكية، الجمعة، من رعاياها مغادرة لبنان بأسرع ما يمكن نظرا للموقف في إسرائيل وغزة وتداعياته المحتملة في لبنان.

كما حذرت الحكومة الهولندية مواطنيها من السفر إلى لبنان، وحثّت أولئك الذين ما زالوا في البلاد على “مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن”.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان، إنّه “نتيجة للتطورات التي لا يمكن التنبؤ بها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، هناك توترات متصاعدة في لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة
    الجيش: العثور على ٢٥ منصة إطلاق صواريخ في سهل القليلة
    المبنى المنهار في المنصورية
    كارثة انهيار مبنى المنصورية.. انتشال جثة المواطنة السابعة
    طيران الشرق الأوسط
    ما مصير رحلات "الميدل إيست" ليوم السبت؟

    الأكثر قراءة

    الحرس الثوري الإيراني
    ما الذي يمنع إيران من فتح جبهة مع إسرائيل؟
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    خبير عسكري يكشف أوراق كتائب القسام "الرابحة" في المرحلة المقبلة
    مطار رفيق الحريري الدولي
    الحوت يُعلّق على تخفيض رحلات "الميدل إيست".. هل من استهداف للمطار؟