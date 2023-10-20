آخرها روسيا.. من هي الدول التي نصحت رعاياها بعدم السفر إلى لبنان؟

أصدرت دول عربيّة وغربيّة عدة، توصيات إلى رعاياها، بضرورة مغادرة لبنان بشكل عاجل، وعدم السفر إليه في الوقت الراهن، وكانت أبرز تلك الدول الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا والسعودية، وسلطنة عمان والكويت والبحرين.

من جهتها، نصحت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني (الجمعة 20-10-2023) المواطنين بعدم السفر إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية أو لبنان أو الأردن.

وأضافت الوزارة في بيان “نواصل العمل عن كثب مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمان خروج المواطنين الروس الذين طلبوا المساعدة في إجلائهم من قطاع غزة”.

وكذلك حثت الحكومة البلجيكية، الجمعة، من رعاياها مغادرة لبنان بأسرع ما يمكن نظرا للموقف في إسرائيل وغزة وتداعياته المحتملة في لبنان.

كما حذرت الحكومة الهولندية مواطنيها من السفر إلى لبنان، وحثّت أولئك الذين ما زالوا في البلاد على “مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن”.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان، إنّه “نتيجة للتطورات التي لا يمكن التنبؤ بها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، هناك توترات متصاعدة في لبنان”.