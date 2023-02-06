آخر مستجدات العاصفة فرح.. الصّقيع يشتدّ والرياح بسرعة "100 كم" في الساعة

أصدرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان نشرة الطقس مساء (الأحد 5-2-2023) وفيها:

الحالة العامة: يشتدّ تأثير العاصفة “فرح” على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من فجر يوم غد الاثنين حيث تتساقط أمطار غزيرة تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود الـ ١٠٠ كلم/ساعة خصوصاً شمال البلاد، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتتساقط الثلوج الكثيفة على ارتفاع ١١٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها يومي الثلاثاء والأربعاء حيث تلامس الـ ٦٠٠ متر في المناطق الشمالية ، تبدأ العاصفة بالانحسار التدريجي اعتباراً من بعد ظهر الأربعاء، وتسيطر رياح شمالية قطبية باردة تؤدي الى تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية مع موجة من الصقيع تستمر حتى يوم السبت المقبل حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع.

وحذرت المصلحة من “تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية وتشكّل السيول وسلوك الطرقات الجبلية أيام الاحد والاثنين مع تجدد العاصفة”، مشيرة إلى أن معدل درجات الحرارة لشهر شباط من ١١.٤ الى ١٩.٢ درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم وعاصف مع رياح قوية تتخطى الـ ١٠٠كم/س خصوصاً شمال البلاد يرتفع معها موج البحر فيقارب الـ ٥ أمتار ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد وتتشكل السيول الجارفة على الطرقات كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج اعتباراً من ارتفاع ١٠٠٠ متر نهاراً وتلامس الـ ٨٥٠ مترا خلال الليل، لذا يرجي توخي الحذر خلال سلوك الطرقات الجبلية خصوصاً طريق ضهر البيدر بسبب تراكم الثلوج.

الثلاثاء: غائم اجمالاً مع انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتقعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها الى ٧٠ كلم/س خلال فترة قبل الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع ٨٠٠ متر نهاراً ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل فتلامس فجر الأربعاء الـ ٥٠٠ متر خاصة شمال البلاد لذا يرجى توخي الحذر خلال سلوك بعض الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج حيث من المتوقع ان تكون مقطوعة.

الأربعاء: غائم الى غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة (دون معدلاتها الموسمية حوالى الـ ٤ درجات)، تتساقط امطار متفرقة تشتدّ أحياناً خلال الفترة الصباحية خصوصاً في المناطق الجنوبية، تتساقط الثلوج على ارتفاع ٦٠٠ متر وما قوق، تخف حدة الامطار والثلوج اعتباراً من بعد الظهر وتنحسر تدريجاً خلال الليل وتسيطر الجبهة القطبية الباردة على البلاد فتؤدي الى موجة من الصقيع وتشكل طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع ٦٠٠ متر والتي تؤدي الى الانزلاقات لذا يرجى توخي الحذر خلال القيادة.

الخميس: غائم جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خصوصاً في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج على ارتفاع ٦٠٠ متر، يتحول تدريجاً خلال النهار الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل مما يؤدي الى حدوث انزلاقات.