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لا إصابات جديدة.. اليكم آخر مستجدات عداد الكوليرا

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2022 8:28 مساءً
تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن حالات الكوليرا، انه لم يسجل لبنان اي اصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، هذا وقد سجل العدد التراكمي للحالات المثبتة 239، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 10″.

كما ووزّعت وزارة الصحة جداول تظهر آخر مستجدات عدّاد “الكوليرا” خلال الـ 24 ساعة الماضية.

عداد الكوليرا في لبنان

عداد الكوليرا في لبنان

وكانت أكدت وزارة الصحة على “ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حرصاً على سلامة أبنائها وتفادياً للانتشار السريع للمرض وتقوم ‏البلدية بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظة والمنظمات الداعمة للاستجابة للأزمة والتنسيق لإيجاد الحلول المتعلقة بالمياه والطاقة ‏وتأمين المعقمات إضافة إلى نشر التوعية”.‏

وقالت: “كما تعمل البلديات مع وزارة الزراعة فيما خص بنتائج الفحوصات المتعلقة بالمزروعات ومع وزارة الصحة التي تقوم بتغطية ‏تكاليف الاستشفاء لحالات الكوليرا للبنانيين والسوريين بدعم من الجهات المانحة كما تدعو إلى التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية ‏الأولية للحالات المتوسطة والخفيفة”.‏

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