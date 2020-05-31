آخر مستجدات كورونا في لبنان.. كيف توزعت الإصابات الجديدة على البلدات؟

آخر مستجدات كورونا في لبنان
آخر مستجدات كورونا في لبنان

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أعلنت وزارة الصحة العامة عن “تسجيل 29 حالة جديدة بفيروس كورونا (2 من المقيمين و27 من الوافدين ليصبح العدد الإجمالي 1220 إصابة”.

وتوزعت الإصابات الجديدة على المناطق وفقًا للآتي:

عين المريسة (بيروت) 1
طريق الجديدة (بيروت) 1
رأس النبع (بيروت ) 1
بئر حسن (بعبدا) 1
الشياح (بعبدا) 1
الحدث (بعبدا) 2
الجمهور (بعبدا) 2
الفنار (المتن) 1
حي السلم (عاليه) 3
الصويري (البقاع الغربي) 2
كوثرية السياد (صيدا) 1
صور (صور) 3
دير قانون (صور) 1
بتوليه (صور) 1
النبطية (النبطية) 5
حومين التحتا (النبطية) 1
عيناتا (بنت جبيل) 1
عيتا الشعب (بنت جبيل) 1
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