آخر مستجدات كورونا في لبنان.. كيف توزعت الإصابات الجديدة على البلدات؟
أعلنت وزارة الصحة العامة عن “تسجيل 29 حالة جديدة بفيروس كورونا (2 من المقيمين و27 من الوافدين ليصبح العدد الإجمالي 1220 إصابة”.
وتوزعت الإصابات الجديدة على المناطق وفقًا للآتي:
عين المريسة (بيروت) 1
طريق الجديدة (بيروت) 1
رأس النبع (بيروت ) 1
بئر حسن (بعبدا) 1
الشياح (بعبدا) 1
الحدث (بعبدا) 2
الجمهور (بعبدا) 2
الفنار (المتن) 1
حي السلم (عاليه) 3
الصويري (البقاع الغربي) 2
كوثرية السياد (صيدا) 1
صور (صور) 3
دير قانون (صور) 1
بتوليه (صور) 1
النبطية (النبطية) 5
حومين التحتا (النبطية) 1
عيناتا (بنت جبيل) 1
عيتا الشعب (بنت جبيل) 1