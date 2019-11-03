أخبار لبنان

آلاف الثوار في جل الديب

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تجمع آلاف المتظاهرين على أوتوستراد جل الديب، مطالبين بتشكيل حكومة تكنوقراط ومعلنين بقائهم في الشارع لغاية تحقيق مطالبهم.

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وأعلن الثوار أنهم لن يسمحوا للسلطة من اغتيالهم مرة جديدة.

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