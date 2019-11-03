أخبار لبنان آلاف الثوار في جل الديب في نوفمبر 4, 2019 مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. إشتراك تجمع آلاف المتظاهرين على أوتوستراد جل الديب، مطالبين بتشكيل حكومة تكنوقراط ومعلنين بقائهم في الشارع لغاية تحقيق مطالبهم. المزيد من الأخبار حاكم “مصرف لبنان” يطالب البنوك بزيادة رؤوس أموالها استراتيجية جديدة للسلطة لقمع المتظاهرين… بالصورة: قطع جسر الرينغ بالاتجاهين صيدا.. تبدع في حراكها الثوري وأعلن الثوار أنهم لن يسمحوا للسلطة من اغتيالهم مرة جديدة. جل الديبلبنان مشاركة FacebookTwitterGoogle+WhatsAppالبريد الإلكترونيTelegramViberVK