آلاف الثوار في جل الديب

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تجمع آلاف المتظاهرين على أوتوستراد جل الديب، مطالبين بتشكيل حكومة تكنوقراط ومعلنين بقائهم في الشارع لغاية تحقيق مطالبهم.

وأعلن الثوار أنهم لن يسمحوا للسلطة من اغتيالهم مرة جديدة.