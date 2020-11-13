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آلية العمل في قصر عدل صيدا خلال الاقفال

منذ 3 دقائق
القضاء

القضاء

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عمّم الرئيس الاول لمحاكم الجنوب بالتكليف القاضي ماجد مزيحم إقفال قصر العدل في صيدا مستثنياً المحامين الذين في حوزتهم طلبات تخلية موكليهم او طلبات التدابير المستعجلة.

وأمّن دواماً جزئياً في أقلام المحاكم موظف او موظفين حدا أقصى لتلقي المراجعات.

واصدر الرئيس الاول لمحاكم الجنوب بالتكليف القاضي ماجد مزيحم تعميما للمحاكم في قصر عدل صيدا لتنظيم آلية عملها خلال فترة الاقفال العام، بدءا من صباح يوم السبت في 14 تشرين الثاني، وحتى يوم الاثنين في 30 منه، عملا بقرار وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى. وجاء في نص التعميم الآتي:

“تقفل ابواب قصر العدل صيدا مع استثناء المحامين الذين في حوزتهم طلبات تخلية موكليهم او طلبات التدابير المستعجلة . ويتم تأمين دوام جزئي في أقلام المحاكم موظف او موظفين حدا أقصى لتلقي المراجعات وبخاصة في ما يتعلق بطلبات الاخلاء والامور المستعجلة”.

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