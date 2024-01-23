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آلية جديدة لإنحاز المعاملات في هيئة إدارة السير

منذ 4 دقائق
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات – عن استقبال المواطنين خلال الأسبوع الحالي الواقع في 23-24 و25 /1/ 2024 لإنجاز الخدمات التي تمّ الاعلان عنها سابقاً، وذلك وفق الآلية التالية:

أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:

– يومي الثلاثاء والاربعاء الواقع فيهما 23 و24 /1/ 2024 من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني.

– يوم الخميس الواقع في 25 /1/ 2024 للمواطنين أصحاب السيارات /رخص السوق التي تنتهي رقم (هيكلها /تسلسها): بــ0/ 1/ 2 دون حجز موعد على أن يحضر أصحاب العلاقة بالذات شخصياً (لا يقبل حضور وكلاء عنهم).

ب- أما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يستكمل العمل وفق الآلية التّالية:

– يوم الثلاثاء للسيارات /لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها): بــ3/2/1/0

– يوم الاربعاء للسيارات /لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها): بــ6/5/4

– يوم الخميس للسيارات /لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها): بــ9/8/7

كما يهمّ المصلحة تذكير المواطنين بإمكانيّة الاطلاع على الخدمات التي تقدمها حالياً على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements

وعلى المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المزمع انجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info

علماً أنّ المصلحة ستعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

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