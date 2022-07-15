أبو الحسن: أي إصلاح منتظر وأنتم تستهدفون جان العليّة؟

غرد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب هادي أبو الحسن عبر “تويتر”، قائلا: “أية رسالة تبعثون على مشارف الجلسة التشريعية التي يفترض أن يُقرّ فيها قوانين إصلاحية”؟

وتابع: “أي إصلاح منتظر وأنتم تستهدفون أحد أنزه وأجرأ الموظفين رئيس دائرة المناقصات جان العليّة”؟

وأضاف: “إنّ أي إصلاح من دون إقرار وتطبيق قانون إستقلالية القضاء لا قيمة له”.

وختم: “تحية إلى جان العلية”.

أية رسالة تبعثون على مشارف الجلسة التشريعية التي يفترض أن يُقرّ فيها #قوانين_إصلاحية؟

أي إصلاح منتظر وأنتم تستهدفون أحد أنزه وأجرأ الموظفين رئيس دائرة المناقصات جان العليّة؟

إنّ أي #إصلاح من دون إقرار وتطبيق قانون إستقلالية #القضاء لا قيمة له.

تحية إلى #جان_العلية!@elellieh — Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) July 15, 2022

فضيحة كبرى الثلاثاء

وكان المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي، الدكتور جان العلية، اعتبر في إتصال مع “الأنباء” الالكترونية، أن الغاية من الإخبار الذي تقدم به وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري “التعتيم على فضيحة كبرى شارك فيها قضاة سيتم الكشف عنها أمام التحقيق”.

وكشف العلية أنه سيدلي خلال التحقيق أمام القضاء اللبناني بما لديه من معلومات “أخطر بكثير من موضوع قدح وذم لإجراء المقتضى بشأنها”، على حد تعبيره.

وأكد العلية أنه سيحضر التحقيق أمام القضاء اللبناني “بفخر وإعتزاز”، لافتاً الى “تمني بعض الأصدقاء بعدم الحضور لوجود حصانة يجب أن تسعمل من ضمن القانون، لأنها أعطيت لحماية الموقع وليس الشخص، لكن أنا شخصياً كوني أؤمن بحصانة وحيدة إسمها القانون سأحضر يوم الثلاثاء”.