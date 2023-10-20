أبو الحسن: "القناع سقط"

أشار أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، إلى أنّ “القناع سقط عن وجوه من يدعون الحرية والديموقراطية والحضارة”.

أبو الحسن وفي منشور عبر منصة “إكس”، قال إنّ “تقليص مساحة غزة بالتدمير والتهجير، وترويع الأطفال والنساء والشيوخ وقتل الروح المعنوية للمقاومين الأبطال باستهداف كل شيء، بما فيها المستشفيات والجوامع والكنائس بدعم غربي وقح، أسقط القناع عن وجوه من يدعون الحرية والديموقراطية والحضارة”.

وختم قائلًا: “فلسطين تناديكم فانصروها، إذا سقطت سقطتم”.

تقليص مساحة #غزة بالتدمير والتهجير، وترويع الأطفال والنساء والشيوخ وقتل الروح المعنوية للمقاومين الأبطال بإستهداف كل شيء بما فيها المستشفيات والجوامع والكنائس بدعم غربي وقح أسقط القناع عن وجوه من يدّعون الحرية والديمقراطية والحضارة. #فلسطين تناديكم فإنصروها، إذا سقطت سقطتم! pic.twitter.com/dTROYvkq4g — Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) October 20, 2023