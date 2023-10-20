الجمعة 5 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 20 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبو الحسن: "القناع سقط"

منذ 48 دقيقة
هادي أبو الحسن

هادي أبو الحسن

A A A
طباعة المقال

أشار أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، إلى أنّ “القناع سقط عن وجوه من يدعون الحرية والديموقراطية والحضارة”.

أبو الحسن وفي منشور عبر منصة “إكس”، قال إنّ “تقليص مساحة غزة بالتدمير والتهجير، وترويع الأطفال والنساء والشيوخ وقتل الروح المعنوية للمقاومين الأبطال باستهداف كل شيء، بما فيها المستشفيات والجوامع والكنائس بدعم غربي وقح، أسقط القناع عن وجوه من يدعون الحرية والديموقراطية والحضارة”.

وختم قائلًا: “فلسطين تناديكم فانصروها، إذا سقطت سقطتم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مرفأ بيروت
    "جراح بيروت لم تلتئم بعد".. نداء عاجل من "القمصان البيض"!
    لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية
    لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية تُطالب واشنطن بـ "منع توريط لبنان في حرب غزة"
    مدفعية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان
    جبهة الجنوب "مقيّدة بالمكان وبالوسيلة".. متى تتحوّل إلى حرب مفتوحة؟

    الأكثر قراءة

    الحرس الثوري الإيراني
    ما الذي يمنع إيران من فتح جبهة مع إسرائيل؟
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    خبير عسكري يكشف أوراق كتائب القسام "الرابحة" في المرحلة المقبلة
    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    الاحتلال يُحاصر صحافيّين في الجنوب.. ومعلومات عن شهيد وجرحى!