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أبو الحسن عن ملف تأليف الحكومة: المشهد غير مريح وغير مطمئن

منذ 15 دقيقة
النائب هادي ابو الحسن

النائب هادي ابو الحسن

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كشف النائب هادي أبو الحسن في حديث للـLBCI، أن هدف زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري هي جولة أفق حول الاوضاع وتحديداً ملف الحكومة مؤكداً أن التواصل مستمر ولن ينقطع بين الطرفين.

وفي ملف التأليف، اعتبر أبو الحسن،  أن المشهد حتى اللحظة غير مريح وغير مطمئن في ظل التكتم بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لافتاً الى أن التواصل مع الرئيس المكلف محدود ولم نسمع اي كلام جديد.

وقال: المطلوب اليوم أن تبصر الحكومة النور خلال الأسبوعين المقبلين فلنخضع للشروط الفرنسية.

وأكّد أن المهم ان نسارع الى تشكيل الحكومة متحدثاً عن “أننا سنصبح امام مأزق رفع الدعم”. وأضاف: المطلوب عدم الوقوع في الشروط المسبقة وما يجري في موضوع الحكومة هو ما كان يجري في كل السنوات الماضية.

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