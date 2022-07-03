أبو الحسن: للوقوف إلى جانب الناس يدا بيد لمواجهة كل المصاعب والمخاطر

أكد أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن على أهمية التعاضد الاجتماعي والتكاتف لمواجهة الأزمات الضاغطة الآنية والمتوقعة في البلد المتقلب على نار أزماته المتعاقبة.

كلام النائب ابو الحسن جاء خلال رعايته افتتاح مهرجان بلدة القلعة – المتن الاعلى ونوه بالدور البناء لخلايا الأزمة متمنيا تفعيلها “بالتشابك بين المسؤولين والمؤسسات والمجتمع الاهلي”، شاكرًا لـ “الخيرين تعاونهم وبخاصة المغتربين منهم الذين لم يتخلوا يوماً عن دعم اهلهم في هذا الوطن النازف اجتماعيا واقتصايا”.

وإذ ذكر ابو الحسن بأهمية تضافر الجهود التي تمت في الازمات السابقة، شدد على “أهمية التمسك بالعمل والامل ونشر الفرح والبسمة في زمن القنوط واليأس”. وحيا “بلدية القلعة التي تصرّ على احياء اجواء الفرح والترفيه في مواجهة كل التحديات”، مشيدا بـ”تعاون اهالي البلدة كعائلة واحدة”.

وختم ابو الحسن مؤكدًا “الوقوف إلى جانب الناس يدا بيد لمواجهة كل المصاعب والمخاطر”.

وكان بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، تلاه كلمة ترحيب وتقديم من المربي عماد المصري، ثم كلمة لرئيس بلدية القلعة رائد ابوالحسن الذي اكد على مسؤولية المجلس البلدي تجاه الناس في ازماتهم واعدا بالتعاون في كل مجال لتخفيف معاناتهم.

ثم انطلق المهرجان بلوحات استعراضية تراثية لفرقة عين عنوب للدبكة في حضور وكيل داخلية المتن عصام المصري ورؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات الامنية والاجتماعية. ثم كانت جولة على أقسام المعرض الذي تنوع بين الاعمال الحرفية والمونة البلدية والمنتجات على انواعها، حيث تمنى ابو الحسن التوفيق للجميع في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.