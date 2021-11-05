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أبو الحسن: لن نصل الى الحقيقة في انفجار المرفأ

5 - نوفمبر - 2021
النائب هادي ابو الحسن

النائب هادي ابو الحسن

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أكد أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن “لا يجب أن يسقط الخيار العربي على الإطلاق وعلى كل الفرقاء اللبنانيين الإصغاء الى صوت العقل والمسؤول الذي أطلقه أمس ميقاتي لتسوية هذا الأمر لأننا عدنا مجدداً الى نقطة التقاطع التي لا يقوى لبنان على تحملها”.

واعتبر في حديث لصوت لبنان أن “إستقالة الوزير جورج قرداحي هي المدخل لتصحيح مسار العلاقة مع المملكة والإخوان العرب وهذا يحتاج الى حوار ونقاش والعودة الى الأصول الدبلوماسية”.

أما عن الحقيقة في انفجار المرفأ، فإعتبر أنها بخطر، وقال: “لن نصل الى الحقيقة في لبنان بظل هذا النظام الطائفي الذي يشكل حماية لكل الأطراف وكان مطلبنا منذ الأساس أن نذهب الى لجنة تحقيق دولية لكن تعطّل هذا الموضوع داخلياً وخارجياً”.

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