أبو الغيط من بعبدا: ندعم لبنان ونقف إلى جانبه

بدأ لقاء رئيس الجمهوية العماد ميشال عون مع وزراء الخارجية العرب، في القصر الجمهوري في بعبدا.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: اهتمّ وزراء الخارجية بالتعبير عن الشكر والتقدير للرئيس عون بالحضور إلى القصر الجمهوري للتعبير عن دعمهم للبنان ووقوفهم إلى جانبه.

وتابع من قصر بعبدا: استمعنا لكلمة رقيقة من عون شرح فيها ظروف لبنان ونحن نقف وراء الدولة اللبنانية والشعب اللبناني ونتمنّى له كل التوفيق والخير.

وكان عدد من وزراء خارجية ​جامعة الدول العربية​ ورؤساء الوفود العربية إلى ​قصر بعبدا​، تمهيداً لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

ويعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، ​أحمد أبو الغيط​، ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، ​عبد الله بو حبيب​، مؤتمرا صحافيا في الثالثة والنصف من بعد الظهر في صالة الرابية هول في فندق الحبتور.