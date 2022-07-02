أبو الغيط من بعبدا: ندعم لبنان ونقف إلى جانبه

بدأ لقاء رئيس الجمهوية العماد ميشال عون مع وزراء الخارجية العرب، في القصر الجمهوري في بعبدا.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: اهتمّ وزراء الخارجية بالتعبير عن الشكر والتقدير للرئيس عون بالحضور إلى القصر الجمهوري للتعبير عن دعمهم للبنان ووقوفهم إلى جانبه.
وتابع من قصر بعبدا: استمعنا لكلمة رقيقة من عون شرح فيها ظروف لبنان ونحن نقف وراء الدولة اللبنانية والشعب اللبناني ونتمنّى له كل التوفيق والخير.
وكان عدد من وزراء خارجية جامعة الدول العربية ورؤساء الوفود العربية إلى قصر بعبدا، تمهيداً لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.
ويعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، مؤتمرا صحافيا في الثالثة والنصف من بعد الظهر في صالة الرابية هول في فندق الحبتور.