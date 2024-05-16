الخميس 8 ذو القعدة 1445 ﻫ - 16 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبو جوني في قبضة أمن الدولة.. ما هي تهمته؟

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

أعلنت مديرية أمن الدولة في بيان، أنه “بعد توافر معلومات لمديريّة أمن الدولة في عكّار – مكتب القبيّات، عن قيام لبنانيّ ملقّب بأبو جوني، بتهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان لقاء مبالغ ماليّة، وبعد الرصد والمتابعة، تبيّن أنه من سكان بلدة القبيعة في وادي خالد ويُدعى (أ. ح.). على الأثر، دهمت دوريّة من مكتب القبيّات محلّه المعدّ لبيع الدخان ولتصريف العملات بطريقة غير قانونيّة للسوريّين الذين يهرّبهم، وتمكّن عناصر الدوريّة من توقيفه خلال محاولته الفرار. أثناء التحقيق معه، اعترف بتهريبه للسوريّين عبر معبر “الشركة المتحدة” غير الشرعيّ، واعترف بتقاضيه مبالغ ماليّة من السوريّين للسمسرة على ملفّاتهم ومساعداتهم لدى الجمعيّات التابعة للأمم المتّحدة.

بنتيجة اعترافاته، تبيّن أنّه يقوم منذ ثلاث سنوات بتهريب حوالي 20 سوريّاً يوميّاً، وتبيّن ارتباطه بعصابة أخرى تعمل على نقل السوريّين إلى مناطق أخرى داخل لبنان. التحقيق جارٍ لكشف باقي أفراد العصابة، بإشراف القضاء المختصّ”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري
    سلسلة لقاءات لوزير العدل.. اليكم التفاصيل
    ميقاتي اجتمع والوفد المرافق مع نظيره المغربي.. وهذا ما تم بحثه
    "قيادة الجيش" توقف 37 شخصاً يعملون في ترويج المخدرات

    الأكثر قراءة

    الشاب الجزائري "الشاب بن عمران عمير"
    فيديو لقضية تهز الجزائر.. اختفى 30 عاماً ووجدوه في مكان لا يخطر على بال أحد!
    عناصر من قوى الأمن
    صورة.. اختلف مع زوجته فرمى أولاده الأربعة عند دوار الليلكي في بيروت!
    مجلس النواب
    هذا ما جاء في الورقة الاولية للتوصيات النيابية الى الحكومة