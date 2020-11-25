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أبو حيدر: سيتم ترشيد الدعم وليس إيقافه

منذ 7 دقائق
محمد أبو حيدر

محمد أبو حيدر

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أوضح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، أنّه “سيتم ترشيد الدعم وليس إيقافه”، مبيّنًا أنّ “هناك شقًّا إنسانيًّا في هذا الملف، ففي ظلّ الوضع الاقتصادي الّذي نعيشه، من المستحيل رفع الدعم بظلّ غياب رؤية واضحة وبديل”.

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى “أنّنا أعددنا لائحة جديدة للسلع المدعومة، بعدما قمنا بدراسة السلع الّتي كانت مشمولة بالسلّة الغذائيّة، والّتي يمكن رفع الدعم عنها”، مؤكّدًا أنّ “قرار رفع الدعم بحاجة إلى حكومة وتواصل مع المصرف المركزي. ونحن كمديرية عامّة، نتابع عمليّة ترشيد الدعم، لأنّ مصلحة المواطن فوق كلّ اعتبار، تحت سقف القانون”.

في سياق متصل، يقف لبنان على مفترق طرق قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي مع استمرار انهيار الليرة وتوجه الدولة إلى رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والمحروقات والدواء.

ورفع الدعم في لبنان من شأنه أن ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد نسبة الفقر بشكل غير مسبوق.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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