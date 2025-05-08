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أبو زيد عن الصليب الأحمر: لا يبخلون في تضحياتهم

منذ ساعتين
النائب السابق أمل أبو زيد

النائب السابق أمل أبو زيد

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نشر النائب السابق أمل أبو زيد على حسابه على منصة “أكس” صورة لعناصر الصليب الاحمر، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “لأنهم لا يبخلون في تقديماتهم وتضحياتهم من دون تمييز، ولأنهم متطوعون لخدمة المجتمع وتخفيف آلام الناس ونشر السلام بتجرد، كل التقدير والإمتنان للصليب الأحمر اللبناني لمناسبة إطلاق حملته السنوية…”.

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