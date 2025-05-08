أبو زيد عن الصليب الأحمر: لا يبخلون في تضحياتهم

نشر النائب السابق أمل أبو زيد على حسابه على منصة “أكس” صورة لعناصر الصليب الاحمر، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “لأنهم لا يبخلون في تقديماتهم وتضحياتهم من دون تمييز، ولأنهم متطوعون لخدمة المجتمع وتخفيف آلام الناس ونشر السلام بتجرد، كل التقدير والإمتنان للصليب الأحمر اللبناني لمناسبة إطلاق حملته السنوية…”.

لأنهم لا يبخلون في تقديماتهم وتضحياتهم من دون تمييز، ولأنهم متطوعون لخدمة المجتمع وتخفيف آلام الناس ونشر السلام بتجرد، كل التقدير والإمتنان للصليب الأحمر اللبناني لمناسبة إطلاق حملته السنوية… أمل أبو زيد pic.twitter.com/09WkSS1GWz — Amal Abou Zeid (@AbouZeidAmal) May 8, 2025