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أبو زيد يدعو إلى خطة سريعة لإعادة النازحين: لبنان وهويته فوق كل اعتبار

منذ 6 دقائق
أمل أبو زيد

أمل أبو زيد

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غرّد النائب السابق أمل أبو زيد عبر “تويتر” منتقدًا “تحريض النازحين السوريين على التظاهر “وداعيًا إلى “إعادتهم إلى بلادهم، وكتب: “فيما الجيش اللبناني يقوم مشكورًا بمراقبة وضع النازحين السوريين وترحيل من لا يملكون أوراقًا ثبوتية ومن دخلوا الاراضي اللبنانية خلسة وتحوم حولهم شُبُهات أمنية، فقد بلغت الوقاحة بالبعض حدّ تحريض النازحين السوريين على تنظيم تظاهرة إلى بيروت اعتراضًا على إجراءات الجيش الحريص على الاستقرار وضبط الأمن ومنع الفلتان”.

وأضاف: “حسنًا فعل وزير الداخلية بمنع تظاهرة السوريين، مع الأمل بأن تضع حكومة تصريف الأعمال قيد التنفيذ الفوري خطة سريعة لإعادة النازحين إلى بلادهم، شاءت بعض المنظمات الدولية أم أبت، فالحفاظ على لبنان وهويته فوق كل اعتبار”.

 

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