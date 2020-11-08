أبو شرف دعا الى الاقفال التام: ما نراه من مخالفات يوازي الاجرام

أصدر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف، بيانا جاء فيه: “أمام تزايد أعداد إصابات الاطباء بوباء كورونا والتي بلغت 17 حالة في العناية الفائقة و3 وفيات وأكثر من مئة حالة في الحجر المنزلي، وأمام ارتفاع أعداد المصابين من الطاقم التمريضي والاستشفائي، نطالب الطاقم الطبي بأخذ المزيد من الحيطة والحذر والتدابير الوقائية لتحاشي الاصابة بالعدوى.

وتقدم بتعازيه الحارة الى عائلة الطبيبة فردوس صفوان التي توفيت أول من أمس، سائلا الله أن يلهم ذويها وأنسباءها الصبر والسلوان.

وطالب المستشفيات الخاصة والحكومية ب “تجهيز أقسام وغرف خاصة بكورونا وتأمين المستلزمات الطبية والوقائية، حفاظا على صحة العاملين فيها والمواطنين على حد سواء”، مؤكدا أن “الاطباء والممرضات والممرضين يقفون في الصف الامامي لمعالجة المرضى، وعلينا المحافظة عليهم ليتمكنوا من الاستمرار بالقيام بعملهم ومعالجتنا”.

من جهة أخرى، اعتبر أبو شرف أن “ما نراه في المطاعم والمقاهي ومحال الخضار والفاكهة ودور العبادة من اكتظاظ وتجمعات واستهتار بالتدابير الوقائية غير مقبول أبدا خصوصا في العاصمة والمدن الكبرى، وهذه مخالفات كدت أقول إجرامية في حق بعضنا البعض. من هنا ضرورة العودة الى الاقفال التام بالتنسيق مع القطاعات المهنية والاقتصادية والاجتماعية، ريثما تعود الأمور الى مستوى مقبول، وتقديم مساعدات مادية الى الذين هم في أمس الحاجة اليها والطلب الى القوى الامنية والبلديات تنفيذ القرارات الحكومية في شكل صارم”.