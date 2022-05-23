أبو شرف يؤكد: لا حالات جدري القرود في لبنان

رد نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، على ما صرّح به الدكتور محمد فهمي خروب حول وجود حالتين من جدري القرود في لبنان، حيث أكد أبو شرف “عدم وجود حالات جدري القرود حتى الآن في لبنان، نافيًا ما ذكره الطبيب الذي أدلى بمعلومات مغلوطة.

كما لفت إلى أن النقابة قد حاولت الاتصال بالطبيب المذكور لاستيفاء المعلومات التي نقلها عن الموضوع، لكن تبيّن انه ارتكز فقط على وسائل الإعلام لنشر ما لديه من معلومات”.

هذا وأكد أبو شرف أن هذا الطبيب غير مسجّل في النقابة، وبالتالي لا يحق له العمل في لبنان، مطالبًا جميع الوسائل الإعلامية استضافة فقط الاختصاصيين الرسميين من نقابة الأطباء أو من وزارة الصحة العامة للتحدّث عن هذا الموضوع، لأن لدى الوزارة كافة المعلومات والمستجدات المتعلّقة به. وهي التي يقع على عاتقها نشرها والقيام بالتوعية حول التدابير والإجراءات الوقائية، بالتعاون مع النقابة.

كما طلب أبو شرف من جميع الأطباء عدم التحدّث عن الموضوع إلا بعد الحصول على إذن مسبق من النقابة، وإلا سوف يتعرّضون للملاحقة التأديبية، مشيرًا إلى أن كل الأشخاص الذين ولدوا قبل العام 1977 قد تلقوا اللقاح ضد الجدري وهم بالتالي محصّنون، وتشمل التدابير الوقائية عدم الاقتراب من المصاب بالدرجة الأولى، إضافة إلى غسل اليدين، داعيًا على عدم الخوف والهلع، لأن هذا الجدري يختلف كثيرًا عن فيروس كورونا.