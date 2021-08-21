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أبو شرف يحذّر…

21 - أغسطس - 2021
نقيب الأطباء شرف ابو شرف

نقيب الأطباء شرف ابو شرف

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أسف نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف لأنه لا يرى أي بارقة أمل حتى الآن، مشيراً الى أن “الكثير من القطاعات يمكن ان تعود وتقف على قدميها لكن الامن الصحي اذا راح راح”.

وأكّد أبو شرف، في حديث تلفزيوني الى أن “النقابة أطلقت الصرخة مراراً وتكراراً، وطلبت الدعم من المعنيين “لنتمكن من انقاذ صحة المواطن، من دون جدوى”.

ودعا أبو شرف الى تأمين المحروقات للمستشفيات والاطباء والممرضات والممرضين ليتمكنوا من مزاولة عملهم، محذراً من ان استمرار هذا الوضع هو امر خطير جدا، وقال: اذا استمر الوضع على حاله سنضطر الى التوقف عن العمل او الهجرة.

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