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أبو شقرا: لاستيراد كميات أكبر من المازوت

25 - يناير - 2022
فادي أبو شقرا

فادي أبو شقرا

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تمنى ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا على الدولة اللبنانية ومنشآت النفط والشركات المستوردة للنفط، “استيراد كميات اكبر من المازوت لان هناك طلباً عليه بسبب الطقس البارد”، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر المازوت سببه ارتفاع سعر النفط عالميا بسبب التوتر الحاصل في الخليج ولا سيما أن مادة المازوت تستورد و تباع 100% بالدولار”.

ولفت إلى أنه “كان من المتوقع ان ينخفض سعر البنزين اكثر لكن بسبب ارتفاع سعر النفط عالمياً كان الانخفاض قليلاً”.

وبالنسبة إلى شح مادة المازوت، لفت إلى أن “الدولة لم تستورد هذه المادة منذ شهر ونصف الشهر والشركات توزع لكن الكمية غير كافية”.

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