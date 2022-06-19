أبو شقرا: لا أزمة محروقات!

أشار ممثل موزعي المحروقات “فادي أبو شقرا” الى انه ليس هناك أزمة محروقات، كاشفًا أن موضوع البنزين ذاهب باتجاه الحل مطلع الاسبوع.

وفي حديث لقناة لـLBCI، أوضح أن هناك باخرة تفرغ حمولتها في خزانات الشركات المستوردة للنفط وهناك أيضاً بضاعة لدى بعض الشركات.

وقال: “نجري الاتصالات مع أصحاب الشركات الذين أكدوا أنهم سيبدأون بتوزيع البضاعة الى المحطات ابتداءً من السادسة صباحاً”.

وكان أبو شقرا قد أكد في حديث لصوت لبنان 100.5، ان مصرف لبنان سيستمر بتأمين الاموال لدعم البنزين.

في السياق نفسه، لفت الى أنه ” أجرينا اتصالات عدة مع المسؤولين وأكدوا لنا ان مصرف لبنان سيستمر بتأمين الدولارات لدعم البنزين على أساس 24900 ليرة، وهذا يريح السوق والمواطن الذي لم يعد باستطاعته التحمّل”، مؤكدًا أن “لا أزمة بنزين في السوق ولا داعي للطوابير، والمخزون متوفر لدى الشركات، وسنشهد الأسبوع القادم انخفاضًا في الاسعار نتيجة تراجع الأسعار عالميّا”.

كما توجه للمسؤولين قائلا: “اي قرار سيتخذ برفع الدعم سيتسبّب بمشكلة كبيرة وبارتفاعات بسعر الدولار”.

ورأى أبو شقرا أن الحديث عن تسعير البنزين بالدولار سابق لأوانه، وقال: “على عكس الأخبار المتداولة، فإن الأسعار ستنخفض مطلع الأسبوع المقبل”.

الى ذلك، لفت أبو وشقرا إلى أن الشركات التي تمتلك مخزوناً ستسلّم المادة غداً بشكل طبيعي على السعر الذي حدّد الأسبوع المنصرم، معتبراً أن إثارة موضوع التسعير بالدولار “إشاعة مغرضة”.