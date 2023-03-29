أبو شقرا لصوت بيروت انترناشونال: مضخة للمحروقات تسعّر بالدولار في المحطات ومضخة أخرى تسعّر بالليرة

كشف ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا في حديث لصوت بيروت انترناشونال عن انهم كموزعي محروقات وكنقابة محطات ممثلة بأمين السر حسن جعفر وتجمع الشركات المستوردة للنفط ممثلة برئيسها مارون الشماس في اجتماعات مستمرة ومتواصلة مع وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد لأجل ايجاد حل لموضوع اسعار المحروقات باسرع وقت ممكن، مشيراً إلى انهم بانتظار عودة وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض من السفر للبحث في كل الامور التي تتعلق بالمحروقات.

ومن هذه الحلول، كشف ابو شقرا عن انه سيكون هناك مضخة للمحروقات تسعّر بالدولار في المحطات ومضخة أخرى تسعّر بالليرة اللبنانية، وهذه خطوة متوسطة تحمي أصحاب المحطات والمواطن في حال حصول تقلبات كبيرة في سعر صرف الدولار على ان يصار الى اعلان سعر ليتر البنزين بالدولار والليرة اللبنانية بحسب السعر المعلن والمعتمد في جدول تركيب الاسعار على كل هذه المضخات بطريقة واضحة وشفافة.

وقال ابو شقرا: “همنا كموزعي محروقات ان تبقى المحروقات متوفرة في الاسواق وان تستمر المحطات في العمل من دون اقفال من اجل تأمين مادة البنزين للمواطنين”.

واذ ناشد ابو شقرا المسؤولين في الدولة اللبنانية العمل على وضع سقف لارتفاع سعر صرف الدولار واستقراره، وقال: “نحن واجبنا ان نؤمن المحروقات للمواطنين حسب جدول الاسعار الذي يصدر من وزارة الطاقة وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء مشيراً الى انه عندما يرتفع سعر صرف الدولار بشكل كبير يتكبد اصحاب المحطات وموزعي المحروقات خسائر كبيرة”.

وأكد أبو شقرا أن قيمة أسعار البنزين والمازوت تنخفض بالدولار لكن ارتفاع اسعارها يعود الى ارتفاع سعر صرف الدولار المتفلت والجنوني.