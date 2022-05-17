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أبو شقرا لـ"صوت بيروت انترناشونال": أصحاب المحطات لم يعد لديهم القدرة على الاستمرار

17 - مايو - 2022
آخر تحديث: 17 - مايو - 2022 11:33 صباحًا
فادي أبو شقرا

فادي أبو شقرا

اميمة شمس الدين
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أسف ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في اتصال مع موقع صوت بيروت انترناشونال الارتفاع الكبير الذي شهده جدول اسعار المحروقات اليوم.

وقال: “بعد اقفال الشركات المستوردة للنفط لثلاثة ايام وعدم تسليم المحروقات الى المحطات التي قامت بواجباتها اثناء الانتخابات النيابية على الاراضي اللبنانية وبعد نفاذ المخزون لديها استبشرت المحطات بارتفاع اسعار المحروقات اذ ارتفعت سعر صفيحة البنزين ٣٥ الف ليرة”.

وأشار إلى أن أصحاب المحطات لم يعد لديهم القدرة على الاستمرار بعد انخفاض رأسمالهم بشكل كبير.

وناشد ابو شقرا المسؤولين بوضع حد لتفلت سعر صرف الدولار الذي وصل اليوم الى حدود الـ٣٠ الف ليرة.

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