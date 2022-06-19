أبو شقرا: مصرف لبنان سيستمر بتأمين الأموال لدعم البنزين

أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في حديث لصوت لبنان ان مصرف لبنان سيستمر بتأمين الاموال لدعم البنزين على اساس 24900 ليرة.

وتوجه للمسؤولين قائلا: “اي قرار سيتخذ برفع الدعم سيتسبب بمشكلة كبيرة وبارتفاعات بسعر الدولار”.

وكانت أغلقت غالب محطات الوقود في لبنان أبوابها، أمس السبت، فيما عادت الطوابير الطويلة على المحطات التي فتحت أبوابها في مشهد أعاد للأذهان أزمة النقص الشديد في الوقود خلال الصيف الماضي في لبنان، والتي تم حلها برفع الدعم كليًا عن البنزين ليتم تسعيره وفقا لسعر منصة صيرفة الحكومية، فيما تم تسعير المازوت وفقا لسعر الصرف في السوق.

وأكدت وزارة الطاقة اللبنانية، في بيان مساء أمس، أن عددًا كبيرًا من محطات المحروقات يشهد طوابير، وذلك جراء شائعات سرت عن نقص في المادة أو التوجه الى تسعير البنزين بالدولار؛ وهو ما أدى إلى ما شهدته بعض المحطات من صفوف طويلة.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أن المادة متوفرة وليس هناك أي أزمة، موضحة أن إقفال عدد من المحطات سببه تأخير احدى الشركات بتسليمها المادة لبعض المحطات بإنتظار تفريغ حمولة باخرتها.