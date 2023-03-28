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أبو فاضل: أشكّ أن يُكمل بو صعب مشواره السياسي في "الكتلة الباسيليّة"

منذ ساعة واحدة
جوزيف أبو فاضل

جوزيف أبو فاضل

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اعتبر المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل على صفحته عبر “تويتر”، أنّ “موقف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مسؤول ومقدّر لهذا السبب ولغيره”.

أبو فاضل أضاف: “أشك أنّه وبعضهم سيكمل المشوار السياسي ضمن “الكتلة الباسيليّة” نظرًا للتناقضات والاشتباكات التي يعيشها باسيل مع كل الطوائف والأحزاب والشخصيات السياسية والأمنية والمالية.. بحجج وشعارات واهية وممِلة”.

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