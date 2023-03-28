أبو فاضل: أشكّ أن يُكمل بو صعب مشواره السياسي في "الكتلة الباسيليّة"

اعتبر المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل على صفحته عبر “تويتر”، أنّ “موقف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مسؤول ومقدّر لهذا السبب ولغيره”.

أبو فاضل أضاف: “أشك أنّه وبعضهم سيكمل المشوار السياسي ضمن “الكتلة الباسيليّة” نظرًا للتناقضات والاشتباكات التي يعيشها باسيل مع كل الطوائف والأحزاب والشخصيات السياسية والأمنية والمالية.. بحجج وشعارات واهية وممِلة”.

#جوزيف_أبو_فاضل:موقف نائب رئيس مجلس النواب #الياس_بو_صعب مسؤول ومقدّر لهذا السبب ولغيره..أشك أنه وبعضهم سيكمل المشوار السياسي ضمن"الكتلةالباسيليّة"نظرا للتناقضات والإشتباكات التي يعيشها #باسيل مع كل الطوائف والأحزاب والشخصيات السياسية والأمنية والمالية..بحج وشعارات واهية وممِّلة! https://t.co/HC7A0qYWUZ — Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) March 27, 2023