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أبو فاضل يرد على المرصد الأوروبي: فليضغط على باسيل أو ليخرس!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 16 - مارس - 2023 6:06 مساءً
جوزيف أبو فاضل

جوزيف أبو فاضل

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غرّد المحامي والمحلّل السياسي جوزيف أبو فاضل عبر “تويتر”:

“نطالب المرصد الأوروبي بالضغط على مرشده جبران باسيل لاسترداد الودائع المنهوبة على الكهرباء والسدود والبواخر والتهريب بـ46 مليار دولار وإلا فليخرس. قال مرصد قال”.

وجاءت التغريدة ردًّا على يبان للمرصد الأوروبي جاء فيه:

“بعد خضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاستجواب من قبل القضاء الأوروبي، وتحديدًا الفرنسي، عبر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وبعد ادّعاء الدولة عليه عن طريق رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، على القضاء اللبناني اتخاذ قرار فوري بإقالته من منصبه واللجوء إلى طلب توقيفه مع حجز ممتلكاته وأمواله”.

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