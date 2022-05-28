الأحد 27 شوال 1443 ﻫ - 29 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبو فاضل يرد على وزير.. الانفجار الاجتماعي مسؤوليتك إلا إذا بعدك “دابكا”!!

منذ 7 ساعات
جوزيف أبو فاضل

جوزيف أبو فاضل

A A A
طباعة المقال

رّد المحلل والكاتب السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل على حسابه عبر “تويتر”, على تغريدة لوزير الشوؤن الاجتماعية هيكتور حجار.

وتساءل أبو فاضل: “هل وزير الشؤون هيكتور حجار من كتب هذه التغريدة!؟”.

وقال: “الحاكم رياض سلامة هو الذي أنقذ لبنان بتدخله وبتصريح واحد!”.
وأضاف، “نزل$ 12 ألف..شو كان بدكن الناس تموت!”.

وأردف أبو فاضل، “الإنفجار الإجتماعي”هو مسؤوليتك وعلى عاتقك إلا إذا بعدك”دابكا” مع”الفوطة والمحرمة ومندفع بندورة”بدل”كشفيتو”لطبيب الدماغ”.

وكان وزير الشون الاجتماعية هيكتور حجار توجه الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون أن يسميه بتغريدة على حسابه عبر تويتر قائلاً: “انت يا من تصدر التعاميم لتغطي فشلك وعوراتك، لا ثقة، إرحل”

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الطاقة الدكتور وليد فياض
    وزير الطاقة يبشر بساعتين ونصف من التغذية الكهربائية!
    الياس بو صعب
    ماذا وراء زيارة إلياس بو صعب لبري؟
    قصر العدل في بيروت
    إعلان هام للجان المساعدين القضائيين في لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    خبر هام لحاملي الليرة اللبنانية.. إليكم طريقة تحويلها إلى الدولار الأمريكي!
    الدولار و الليرة اللبنانية
    خبير اقتصادي: أشك بأن هؤلاء هم من يتلاعبون بسعر صرف الدولار!!
    نبيه بري
    بري أو الدولار إلى سقوف خيالية!!