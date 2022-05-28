أبو فاضل يرد على وزير.. الانفجار الاجتماعي مسؤوليتك إلا إذا بعدك “دابكا”!!

رّد المحلل والكاتب السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل على حسابه عبر “تويتر”, على تغريدة لوزير الشوؤن الاجتماعية هيكتور حجار.

وتساءل أبو فاضل: “هل وزير الشؤون هيكتور حجار من كتب هذه التغريدة!؟”.

وقال: “الحاكم رياض سلامة هو الذي أنقذ لبنان بتدخله وبتصريح واحد!”.

وأضاف، “نزل$ 12 ألف..شو كان بدكن الناس تموت!”.

وأردف أبو فاضل، “الإنفجار الإجتماعي”هو مسؤوليتك وعلى عاتقك إلا إذا بعدك”دابكا” مع”الفوطة والمحرمة ومندفع بندورة”بدل”كشفيتو”لطبيب الدماغ”.

وكان وزير الشون الاجتماعية هيكتور حجار توجه الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون أن يسميه بتغريدة على حسابه عبر تويتر قائلاً: “انت يا من تصدر التعاميم لتغطي فشلك وعوراتك، لا ثقة، إرحل”