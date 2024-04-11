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أبو فاعور استقبل فرونتسكا: إسرائيل تتصيّد حرباً

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استقبل عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، حيث جرى بحث الأوضاع المحلية والاقليمية.

وأشار أبو فاعور إلى أنه “من الواضح أن العدو الإسرائيلي يتصيّد حرباً في لبنان نتيجة انسداد أفق جرائمه في فلسطين المحتلة”، معتبراً أن “المسؤولية الوطنية تقتضي موقفاً مسؤولاً لنزع ذرائعه عبر تطبيق القرار 1701 بما يحفظ سيادة لبنان وسلامة أبنائه وفي مقدمتهم أبناء الجنوب”.

وأكد أبو فاعور أن المجتمع الدولي مُطالَب ببذل المزيد من الضغوط على الإحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه المتمادية بحق الشعب الفلسطيني.

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