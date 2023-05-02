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أبو فاعور: الأسماء تُحرق.. ولا إرادة سياسيّة لانتخاب رئيس

منذ ساعة واحدة
النائب وائل أبو فاعور

النائب وائل أبو فاعور

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أشار النائب وائل أبو فاعور أنّنا “نتشرّف بعلاقتنا مع السعوديّة، ونحن على اتصال دائم بها”، لافتًا إلى أنّ المملكة “لديها مواصفات للرئيس ولم تتحدث بأسماء ولم نتبلّغ أيّ موقف جديد منها في مسألة الاستحقاق الرئاسي”.

وأضاف أبو فاعور في حديث للـLBCI  أنّ “هناك مداولات بين فرنسا والسعودية ونقاشًا عميقًا”، مضيفًا أنّنا “على تواصل مع الجانب الفرنسي أيضًا”.

ولفت إلى أنّ رئيس حزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط “توقّف عن طرح أي أسماء، لأنه واضح أنّه ليس هناك من إرادة سياسيّة داخلية وغير داخليّة للوصول إلى رئيس”، مؤكّدًا أنّ “الأسماء التي تُطرح تُحرق وما من طائل من طرحها”.

 

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