أبو فاعور: الحوار هو السبيل الوحيد للبحث عن التوافقات في الرئاسة

قال عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور: “اذا كنا ننتظر حراكا خارجيا حول الرئاسة فهذا لا يعفينا كقوى سياسية من مسؤولياتنا في الاقدام بشجاعة على محاورة بعضنا بعضا، والبحث عن المشتركات في ما بيننا، وهذا هو صميم الزيارات واللقاءات التي يجريها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط مع كل القوى السياسية، لان الحوار هو السبيل الوحيد للبحث عن التوافقات في الرئاسة كما في غيرها من الاستحقاقات”.

وتابع: “منطقة راشيا تحظى برعاية واهتمام وليد وتيمور جنبلاط الدائمين في كل مرافقها وحاجاتها من المستشفى الحكومي الى فروع الجامعة اللبنانية في معهد كمال جنبلاط الجامعي الى جميع المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية والانمائية الاخرى وهذا عهد تاريخي بين المختارة وراشيا واجبنا ودأبنا ان نحافظ عليه ونطوره”.

كلام ابو فاعور جاء خلال جولة في بلدة كفرقوق في قضاء راشيا رافقه فيها وكيل داخلية البقاع الجنوبي عارف ابو منصور ومعتمد المنطقة فاضل جمال، فادي طلايع، عماد خير، وعماد ناجي ومدير فرع البلدة في التقدمي وافي عربي، حيث ختمت الجولة بلقاء وغداء تكريمي جمع مشايخ وفاعليات من البلدة بدعوة من عزت عبد الخالق، حضره طبيب قضاء راشيا الدكتور سامر حرب، مختار كفرقوق الشيخ نديم عبد الخالق، الرئيس السابق لبلدة كفرقوق المهندس رمزي ابو درهمين، اعضاء جمعية الكرم الاخوي الخيري المؤسسة حديثا.