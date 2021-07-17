السبت 7 ذو الحجة 1442 ﻫ - 17 يوليو 2021 |
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أبو فاعور: المطلوب إعادة النظر بأسس تسعير الدواء باتجاه تخفيض نسبة الأرباح

منذ 6 ساعات
وائل أبو فاعور

وائل أبو فاعور

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قال عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور في بيان “شركات إستيراد الدواء تحتكر القطاع وتحصد الأرباح منذ الإستقلال حتى اليوم”.

وأضاف: “بالأرقام فقط في آخر عشر سنوات اي منذ العام 2012 حتى اليوم بلغت قيمة فاتورة استيراد الدواء عشرة مليارات وسبعمئة وتسعين مليون دولار اميركي”.

وأوضح أن أكبر تخفيض في نسبة الأرباح حصل خلال تولينا كـ”حزب تقدمي إشتراكي” وزارة الصح. اذا ما إحتسبنا نسبة الربح التقريبية 6 بالمئة على الإستيراد يعني أن شركات الدواء حصلت على 650 مليون دولار أرباح معلنة فقط خلال عشر سنوات.

مشيراً الى أن “معظم هذه الشركات لا تريد المساهمة مع الدولة والمواطن اللبناني اليوم، بل تريد الإستمرار في نفس منطق الجشع والربح التجاري والضحية هو المواطن”.

وأضاف ابو فاعور “من الواضح أننا لا زلنا نعيش في جمهورية التجار التي حكمت وتحكم لبنان منذ الإستقلال.

المطلوب إعادة النظر بأسس تسعير الدواء باتجاه تخفيض نسبة أرباح الشركات مجدداً ودعم الصنف الأرخص سعراً من كل نوع دواء مع الإلتزام بالشروط العلمية وشروط الجودة والحل الأفضل يبقى إستيراد الدولة مباشرة للأدوية اذا ما استطاعت تجاوز الإحتكارات والعلاقات التجارية بين المستوردين والمصنعين الذين لا يقلون جشعاً”.

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