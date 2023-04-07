أبو فاعور زار مستشفى راشيا الحكومي: لن نسمح بأن تتعثر هذه المؤسسة

التقى عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور ادارة مستشفى راشيا الحكومي والموظفين والممرضين، في قاعة المستشفى، في حضور رئيس مجلس الادارة الدكتور حسن الخوير، مدير المستشفى الدكتور ياسر عمار، طبيب قضاء راشيا الدكتور سامر حرب ووكيل داخلية “التقدمي” عارف ابو منصور، وجرى خلال اللقاء بحث شؤون المستشفى والموظفين وانعكاسات الازمة المالية عليهم، وقد أكد أبو فاعور “استمرار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط بدعم المستشفى والوقوف الى جانبه، مع الخيرين واصحاب الايادي البيضاء”.

وقال أبو فاعور: “أقدر حرصكم على هذا المستشفى الذي ليس فقط لقرى راشيا بل لقرى البقاعين الغربي والاوسط وحاصبيا ولقسم كبير من اهلنا في كثير من القرى وصولا الى عكار، وهو مستمر بادارته وأطبائه وممرضيه ومعداته، وأمامنا اليوم مسؤولية المحافظة على هذه الاستمرارية، وممنوع ان تضعف هذه المؤسسة او تقفل حتى ولو قصرت الدولة او وزارة الصحة تجاهها وعلينا ان نتحمل، وكل هذا بجهودكم وجهود الادارة والتعاطف الواسع مع المستشفى، وانتم اليوم تكسبون حسنة كبرى بالمحافظة عليه وعلى اهلنا غير القادرين ان يدخلوا الى المستشفيات الخاصة”.

وتابع: “الظروف صعبة جدا ولكني اليوم انقل لكم رسالة من رئيس الحزب وليد جنبلاط ومن النائب تيمور جنبلاط ان هذه المؤسسة قرة العين ولن نسمح ان تقع او ان تتعثر، وثمة علاجات نقوم بها لضمان استمراريتها والوقوف الى جانبكم”.

وأعلن أبو فاعور عن “مساهمات عدة مقدمة للمستشفى ابرزها 10 آلاف دولار من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط و5 آلاف دولار من المغتربين في كندا و15 الف ليتر مازوت من اصدقاء خيرين آخرين اضافة الى علاج العلاقة مع مؤسسات الضمان”.