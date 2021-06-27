أبو فاعور: عرقلة تشكيل الحكومة يرقى الى جريمة حرب

أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور في لقاء مع كوادر منظمة الشباب التقدمي في حاصبيا ان “الذي يجري في عرقلة تشكيل الحكومة يرقى الى موقع جريمة حرب ترتكب بحق المواطن اللبناني من قبل الذين يعرقلون تشكيلها، في اي جهة كانوا، واصفا اياهم بالمجرمين”.

واعتبر ابو فاعور ان “الامر بات ينتمي الى حيز الاخلاق لا حيز السياسة، والمواطن اللبناني لم يعد يحفل بحرب الصلاحيات والصراعات والبيانات والبيانات المضادة التي يتلهى بها بعض السياسيين، وجل ما يريده ان يحصل على قوته ودوائه واساسيات عيشه”.

أضاف في اللقاء الذي حضره وكيل داخلية حاصبيا مرجعيون سامر الكاخي ورئيس اتحاد بلديات الحاصباني سامي الصفدي ورئيسا بلدية حاصبيا لبيب الحمرا والكفير وليد ابو نصار ومخاتير وفعاليات ان “بعض السياسيين يعيشون في عالمهم الخاص غير ابهين بمعاناة اللبنانيين من كل المناطق، وهذا منتهى اللااخلاقية”.

أكدّ ان “لا مطلب للحزب التقدمي الاشتراكي في تشكيل الحكومة الا تشكيلها، ولم تعد تعنينا الوزارات والحسابات الرقمية امام هول ما يعانيه المواطن اللبناني”.

استنكر ابو فاعور استمرار اقفال مستشفى حاصبيا الحكومي، داعيا وزير الصحة الى تفعيله واعادة فتحه امام ابناء المنطقة.

وكشف ان “رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رفض الدخول في عملية تسمية ادارة للمستشفى ودعا المعنيين الى اختيار ادارة كفوءة بعيدة عن اي معيار سياسي”.