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أبو فاعور عن معاناة مرضى السرطان: "لا عذر أمام الدولة"

منذ 8 دقائق
النائب وائل أبو فاعور

النائب وائل أبو فاعور

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أعلن عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور، أنّ “معاناة مرضى السرطان والأمراض المستعصية الأخرى، أخلاقيًا يجب ألا تستمر، ولا عذر أمام الدولة في عدم تأمين المبالغ المطلوبة”.

وأضاف: “وزارة الصحّة كلفت شركة تدقيق معتمدة لمنع التلاعب من قبل بعض الشركات، وقدّمت لائحة احتياجات لتغطية العلاجات، معقولة ومنطقية، ومصرف لبنان لا علاقة له بقبول التغطية أو الرفض، لأنه معني فقط بشراء العملة الصعبة من أموال الخزينة، وليس من احتياط المصرف أو من أمواله”.

وختم أبو فاعور: “دولة الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الصحّة فراس الأبيض أبديا إيجابية وتحسّسًا لهذه المعاناة والمطلوب تأمين الأموال فورًا من دون تردد”.

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