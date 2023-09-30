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أبو فاعور: لا حظوظ لأي رئيس غير وفاقي

منذ 45 دقيقة
وائل أبو فاعور

وائل أبو فاعور

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أكد عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور أن “الرئاسة لا تبدو وشيكة رغم المبادرات الناشطة والمتعددة، والتي تتفق أحيانا وتفترق أحيانا أخرى”.

وأشار أبو فاعور خلال اجتماع لمدراء الفروع في التقدمي في وكالة داخلية البقاع الجنوبي، إلى أن المنطق يقول إن لا حظوظ لأي رئيس غير وفاقي، معتبرا أن الجميع يعلم ذلك، لكن هناك ممانعة للانتقال الى البديل الثالث، كما انه لا اتفاق على سيناريو لنزول الجميع عن شجرة الطروحات العالية.

وشدد على أن الحزب التقدمي الاشتراكي سيستمر في دعوة الجميع الى تغليب منطق التسوية العادلة، كما سيستمر في القيام بواجباته تربويا واجتماعيا وصحيا تجاه المواطنين اللبنانيين للتخفيف من حدة المعاناة التي لا يمكن وضع حد لها الا بانتخاب رئيس للجمهورية، وسلوك درب الإنقاذ والإصلاح المتلازمين.

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