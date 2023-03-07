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أبو فاعور: لضرورة السير بالانتخابات البلدية والاختيارية

منذ 32 دقيقة
النائب وائل أبو فاعور

النائب وائل أبو فاعور

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شدد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور على أن “الانتخابات البلدية والاختيارية حق مكرّس للمواطن اللبناني لا يجوز سلبه منه”، مشيراً الى ان “البلديات السابقة قسم كبير منها تداعى او انحل مما ينعكس سلباً على ما تبقى من نظام خدمات عامة”.

ودعا أبو فاعور خلال مشاركته في جلسة لجنة الدفاع والبلديات النيابية، الى صدور توصية واضحة من لجنة الدفاع والبلديات بضرورة السير بالانتخابات البلدية والاختيارية وأدعو مجلس الوزراء الى اتخاذ الاجراءات القانونية واللوجستية والادارية لضمان اجراء الانتخابات”.

وأضاف: “يجب السير بكل هذه الاجراءات بما تقتضيه من جلسات لمجلس الوزراء أو مجلس النواب بعيداً من منطق تعطيل المؤسسات”.

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